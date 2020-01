Fra vildt flot til udørk: Budolfi Plads skiller vandene

AALBORG:Hvis en ny plads i Aalborg om nogen har vakt opmærksomhed, er det Budolfi Plads. Laver man en stikprøve en helt almindelig eftermiddag, er begejstringen for pladsen fra de forbipasserende stor. Smuk og vellykket lyder kommentarerne fra de fleste.

Det blev dog ikke til mere end tre ud af fem stjerner, da Lars Brorson Fich, lektor ved Institut for Arkitektur og Medieteknologi, AAU, 20. januar anmeldte pladsen.

Han roste heri dens placering i forhold til den eksisterende bebyggelse.

"Vingårdsgade fremstår pludselig som et anderledes velstruktureret gaderum. Den nye bebyggelse bidrager således til at få ryddet op og få skabt en helhed i området", skriver han og fremhæver, at det "på forunderlig vis er lykkedes at fremhæve kirken som omdrejningspunkt for hele området".

På negativsiden nævner han, at pladsens højde gør, at man ikke naturligt færdes der, samt nævner den store port, der signalerer adgang til noget storslået, men åbner sig ud til en lidt trist parkeringsplads, som en dårlig beslutning.

Ingen naturlig grund til at kravle derop

Hans vurdering har i sjælden grad fået lokale til tasterne. På NORDJYSKEs facebookside og Nordjyske.dk kan man blandt de 135 kommentarer fx læse om oplevelser af manglende respekt for omkringliggende byggerier og "livsfarlige" trapper, hvor man let kan snuble en sen aften. Og så er der nogen, der bare ikke forstår resultatet:

"Arkitektonisk meget flot, men som et samlingssted en oase i en storby mangler det format, det er et sted, hvor der er plads til få".

"Den plads er ikke en oase, det er en udørk. Der er ingen naturlig grund til at kravle derop. [...] De høje bygninger på næsten alle sider får det til at ligne en baggård og ikke en åben plads. [...] Synd at det skal bidrage til byens udseende i rigtigt mange år fremover. Pladsen passer godt til alle de høje firkantede lidt fantasiforladte boligblokke, som byen er blevet fyldt op de senere år.

På samme sider giver andre udtryk for stor begejstring:

"Det er en smuk plads, der løfter midtbyen, stor ros til Højsleth og Eigild samt arkitekten".

"Kæmpe upgrade for Aalborg".

"Glæder mig til at sidde der og nyde det til sommer, når der er mere sol. Knægten elsker i hvert fald at lege på trapperne og "ornen" allerede".

"Det er blevet vildt flot, husk lige, hvordan området så ud inden!"

Uenigheden om Budolfi Plads afspejler en større generel uenighed om byens udvikling. En nylig kronik fra tidligere turistchef, Poul Erik Jensen, hvori han kalder nybyggerier for moderne slum, har således affødt en lignende debat blandt lokale, der enten erklærer sig fuldstændig enige, eller ser Poul Erik Jensen kronik som udtryk for en forældet og nostalgisk opfattelse af Aalborg.

Blandt over 160 kommentarer i sporet under artiklen på NORDJYSKEs facebookside, hvoraf størstedelen erklærer sig enige med Poul Erik Jensen, lægger nogle op til en generationskonflikt.

"Bliver gammel før tid af at høre på alle de ældre mennesker det ikke kan li' nye bygninger."

"Ældre mennesker og byfornyelse= dårlig kombination."

