Skal du på fransk restaurant i Aalborg? Her får du de mest populære franske klassikere

Det er ikke til at komme uden om det franske køkken, når det handler om mad. Pommes frites, flutes, restaurant, bistro, brasserie, tartelet, garniture og find selv på flere. Ordene - og de tilhørende produkter - er kommet ind i det danske sprog for at blive, og det er der en grund til.

Det er nemlig de franske kokke og den franske gastronomi, der i store træk er ophav til den måde, vi laver mad på i Danmark. Selvfølgelig har vi også det klassiske danske køkken og det nye nordiske at bryste os af, men i bund og grund baseres de fleste af vores retter på de optegnelser om mål, vægt og ingredienser, franske kokke for et par århundreder siden skrev ned om, hvordan retterne skulle tilberedes.

Kantareller på brioche. Foto: Henrik Louis

På folkeskolerne i Frankrig får eleverne altid veltilberedt mad, og de lærer selv at tilberede retterne.

De franske traditioner har betydet, at fransk gastronomi blev i 2010 optaget på UNESCOs verdensarvsliste

På danske kokkeskoler er det da også den franske arv fra navne som Escoffier, Michel Guérard og Paul Bocuse, man til dels uddannes i. Sidstnævnte var ophavsmand til nouvelle cuisine, som fem franske kokke i begyndelsen af 1970'erne tog med til Danmark og udbredte det til det, det er i dag. Én af dem er Michel Michaud, der i en årrække har huseret i Skagen.

Det har betydet, at man ikke kan besøge en større dansk by for at spise frokost eller aftensmad uden at finde en fransk café, en bistro, et brasserie eller restaurant.

Således heller ikke i Aalborg, hvor der er mange restauranter at vælge imellem.

Listen herunder er ikke ordnet i nogen særlig rækkefølge, og den opdateres naturligvis.

1. Brasserie og Restaurant NO76

En ærkefransk restaurant, der bruger danske råvarer, hvor det giver mening. Her får du alle klassikerne (de fleste i hvert fald).

Brasserie og Restaurant NO76 tager også et uddannelsesmæssigt- og socialt ansvar. Der er altid flere elever under uddannelse, og der gives også plads til sårbare og socialt udsatte unge, som skal klædes på at at gennemføre en uddannelse eller få et job.

2. Rositas Bistro

Meget hyggelig restaurant i en stil, så du føler dig henført til en bistro i en sidegade i franske Paris.

Her får du en skiftende menu med masser af fransk og andre retter, som køkkenchef, Johan von Bülow, selv har smag for.

Snegle, foie gras og svinekæber er nogle af menuens retter.

3. Bistro59 - Cuisine Française - Bar á Vin

Vi bliver i dén grad i Frankrig, hvis vi besøger Bistro59. Meget mere frankofil bliver man ikke, og her er især retter fra det klassiske franske bondekøkken med smæk på smag og styr på tilberedning.

Thomas Egebos onglet l’échalote er kendt som branchens bedste, og brandade med grillede padrons, emmenthaler og surdejsbrød er i særklasse.

Den begrænsede menu skifter jævnligt, så der altid er en grund til at kigge forbi.

4. Restaurant Provence

Her er indretningen fænomenalt godt lavet. Udsmykningen fra gulv til loft sender dig i tankerne direkte til latinerkvarteret i Paris.

Creme Brulée, confit de canard og foie gras er på menuen samt et utal af andre klassiske franske specialiteter.

5. Bistro Dejavu

Madanmeldelse fra Dejavu. Foto: Nicolas Cho Meier

En fransk bistro med ambitioner. Stilen er velour, klassisk og The Great Gatsby. Her er franske klassikere og danske retter med fransk twist i ejer Mads Hyllesteds ånd.

Det er blandt andet tatar, det er brødstegt fisk, og det er foie gras på brioche.

Fornemt og ambitiøst og med et bredt vinkort.

6. Struktur Restaurant & Cocktailbar

Madanmeldelse af Struktur i Aalborg.

Folkene bag Struktur er oplært i det franske køkken under Michel Michaud og har åbnet en restaurant med vide åbningstider og masser af franske retter på menukortet.

Alt er ikke fransk, men det er retter, der er blandt ejernes egne favoritter.

Østers, brisler og stegt fisk er blandt menukortets gengangere.

7. Mortens Kro - Restaurant & Suites

"Hedonismens højborg", skrev en kollega i en anmeldelse. Her er Morten Nielsen med sine franske oste. Foto: Mette Nielsen

Her er vi ude i ægte fransk fine dining. Peter Paris (ikonisk leverandør) har masser af varer med til Mortens Kro direkte fra markederne i Paris.

Både tastingmenuen og signaturmenuen tilbyder al den luksus, man har brug for såsom vagtler, kaviar og hummer. Og så er der en masse franske oste på menukortet.

8. Restaurant Smaek

En tartelet er noget af det mest franske, man kan få. Denne her er god. Foto: Martin Damgård

Det behøver ikke koste ret meget at få en fransk oplevelse i Aalborg.

Smaek er relativt billig klassisk fransk mad og yderst velsmagende.

Prøv eksempelvis deres fantastiske tartelet, deres lækre tatar og deres glimrende løgsuppe.

9. Brdr Price - Café - Restaurant - Bar

Det er rigeligt fransk og dansk på brødrende James og Adam Prices restaraunt på C.W. Obels Plads.

De er kendt for det klassiske og internationale repertoire med råvarer af høj kvalitet. Det er dog ikke kun traditionelle klassiske retter, der bliver serveret - der er også plads til køkkenchefens inspiration og kreativitet og årstidens friske råvarer.

10. Bistro V

Foto: Kim Dahl HansenMadanmeldelse -Bistro V

Lillesøsteren til Vendia Gourmet og brasseriet Bryghuset Vendia i Hjørring. En bistro i Aalborg med et udsyn til verden.

Spisestedet der hylder både det danske og det franske bondekøkken uden dog at gå uden om klassikerne.

Moule Frites, andeconfit og okserilette er nogle af klassikerne hos Bistro V, der også har danske og et par italienske specialiteter.

Mangler der nogen på listen, så skriv det med en begrundelse til jkb@dnmh.dk.

