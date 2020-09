Fredag er der airshow over lukket flyvestation: Her kan du alligevel se det live

NØRRESUNDBY:En F-16, der flyver på hovedet faretruende tæt på jorden, halsbrækkende manøvrer og høj motorlarm. Alt det, kan du få lov til at opleve, når flyvevåbnet i morgen laver opvisning over Flyvestation Aalborg.

Der er lukket for besøgende, men NORDJYSKE sender live fra arrangementet klokken 12, hvor en F-16 flyver i 10 minutter laver opvisning i luftrummet over flyvestationen.

- Piloterne skal igennem de her flyvninger et par gange om året, og da der i år ikke har været mange airshows, så gør vi det sådan her, siger major og chef for ATW Ledelsessekretariat, Morten Valentin Jensen, til NORDJYSKE.

Han fortæller, at selv om flyvestationen er lukket, er der mulighed for at se opvisningen på afstand fra Lindholm Høje i Nørresundby eller fra Fjordparken i Aalborg.

Vejrforholdene er ifølge majoren gode, og F16-flyveren flyver så lavt, at det bør være muligt at få et godt udsyn til opvisningen, selv om man står nogle kilometer væk.

- Vi tilpasser programmet, så det passer med vejrforholdene, men lige nu ser det godt ud, siger Morten Valentin Jensen.

Opvisningen tager 10-12 minutter og vil blive gennemført klokken 12.15 og 13.45.

Vi sender live fra Flyvestation Aalborg på nordjyske.dk omkring klokken 12, hvor du kan se opvisningen.