Fredagsfester har bidt sig fast

AALBORG: Trods den våde sommer har der været så stor en opbakning til Skråens Fredagsfester i Karolinelund, at regnskabet ser ud til at balancere. Det fortæller Skråens daglige leder Jørgen Nissen, som roser det trofaste publikum.

- Vi sælger jo billetterne ved indgangen, og selv på dage med meget tvivlsomt vejr kom der mindst 2000-3000 mennesker, forklarer han.

Til tre af de i alt otte koncerter i byparken - nemlig dem med DJ Sash & Italo Brothers, Queen Machine og Gulddreng - var der ovenikøbet helt udsolgt, men overskuddet fra årets events bliver alligevel ikke voldsomt.

- Det er jo lidt svært at sælge fadøl, når det regner. Derfor har vi også snakket om, hvorvidt det kunne være en ide at supplere med varm kaffe i en af barerne, siger Jørgen Nissen.

Skråen står som bekendt også bag en række udendørs koncerter i Skovdalen. Men her sælger man normalt øl på flaske, og de er lidt lettere at afsætte i regnvejr, fordi de ikke bliver fyldt med vand.

- Men opbakningen har ikke fejlet noget - hverken fra publikum eller kunstnere. Den sidste koncert med Gulddreng udviklede sig for eksempel til lidt af en fest, og det er vi meget glade for, understreger Jørgen Nissen.

Skråen regner med at fortsætte Fredagsfesterne næste år, og det er man også glade for blandt restauratørerne i området, for mange benytter nemlig lejligheden til at spise eller få en drink på en af de lokale cafeer, inden musikken starter.