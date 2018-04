Fredericia trak bukserne af AaB

FODBOLD: Det var af naturlige årsager udråbt til at være forårets vigtigste kamp for AaB, men onsdagens kvartfinale i DBU Pokalen endte som et absolut lavpunkt for superligaholdet.

FC Fredericia fra midten af 1. division ydmygede Morten Wieghorts udvalgte med 3-1, og de havde reelt afgjort tingene allerede efter første halvleg, hvor de førte 3-0.

AaB startede usikkert, og spillerne var nærmest ikke i stand til at ramme hinanden. Defensivt var højresiden med Jores Okore og Patrick Kristensen helt til rotterne, og man ventede kun på konsekvensen.

Efter et kvarter blev Patrick Kristensen tørret på kanten, og et skarpt indlæg endte for fødderne af et udækket Dennis Høegh, der gjorde det til 1-0.

Okores fumlerier

AaB havde enkelte tilløb til muligheder, som Yann Rolim var drivkraften bag. Men Jannik Pohl var voldsomt uskarp på toppen.

I stedet blev det forventeligt 2-0 på endnu en omstilling i det 39. minut. Jores Okore fumlede med bolden, og så kørte Fredericia kontra. Denis Fazlagic afsluttede fremragende i det lange hjørne.

Kort før pausen blev det så 3-0, da Jores Okore igen smed bolden væk i opspillet. Et indlæg fra venstre sad for fødderne af Dennis Høegh, der uhindret sparkede bolden ind højt i målet.

Würtz som Laudrup

AaB skiftede allerede i slutningen af første halvleg Kasper Kusk ud og erstattede ham med Frederik Børsting. I starten af anden halvleg kom også Rasmus Würtz ind, og de to indskiftere stod for AaB’s reducering i det 59. minut.

Würtz vippede som en anden Michael Laudrup bolden over forsvaret til Børsting, der sparkede kuglen op i nettaget.

Pavol Safranko kom også på banen, og det kostede Yann Rolim pladsen. Slovakken gjorde dog ikke en forskel.

AaB var ellers bedre i anden halvleg - det kunne også kun gå én vej. De sad fornuftigt på kampen, men de helt store åbne chancer var der ikke, og så kunne FC Fredericia lunte sensationen i mål.

Et hovedstød fra Jannik Pohl i det 89. minut var bedste bud, men afslutningen sad sikkert i armene på den tidligere Hobro-keeper Alexander Nybo.