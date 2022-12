Frederikke væltede på cyklen og ser ofte andre falde samme sted: - Om vinteren er de jo pissefarlige

Hun skulle bare lige overhale et par fodgængere.

Men da hun svinger ind foran dem, får dækkene ikke fat i underlaget. Hendes bagdæk glider på de jernbaneskinner, der er bevaret på et langt stræk af Aalborgs havnefront. Og så flyver elcyklen ellers på tværs ad vejen. Det samme gør Frederikke.

- Så ryger jeg simpelthen bare ad helvedes til. Og slår mig helt vildt, fortæller Frederikke Sønderholt om hendes styrt ved havnefronten i Aalborg sidste år.

Det kan jo ske, når det er vådt og glat, tænker man måske. Men ifølge Frederikke Sønderholt, der til daglig er landinspektørstuderende på 7. semester, var det ikke bare våde sten, der forårsagede styrtet. Det var jernbaneskinnerne, der i det våde vejr var blevet glatte som is.

Aalborg Havnefront er de fleste steder designet, så man blander cyklister og fodgængere. Også de nedgravede jernbaneskinner ligger i niveau med resten af overfladen. Grafik: Jette Klokkerholm

Frederikke Sønderholt tænkte først, det var vanvittigt, at jernbaneskinnerne var så glatte. Men hun syntes også, det var flovt, at hun som 25-årig var væltet på sin cykel, så hun gjorde ikke mere ved det. Indtil november i år.

- Det er en torsdag, og jeg sidder til forelæsning. Lige pludselig kunne jeg ud af vinduet se, at en mand ligger ude foran vores bygning med en masse mennesker omkring sig i aflåst sideleje, siger Frederikke Sønderholt.

Manden blev efterfølgende hentet i ambulance. Han var væltet på sin cykel ved jernbaneskinnerne.

Denne gang tænker den 25-årige studerende, at der må gøres noget, så hun skriver et tip til kommunen om de glatte skinner samme dag. Men hun hører intet tilbage.

"Pissefarlige" skinner

For cirka en uge siden er den gal igen. En person vælter på sin cykel ved Stjernepladsen kort fra CREATE, hvor Frederikke Sønderholt studerer og cykler hver dag. Også her er der jernbaneskinner, som cyklister ofte krydser.

I mellemtiden har Frederikke hørt fra adskillige medstuderende, veninder og bekendte, at de enten selv er væltet på samme strækning eller kender nogle, der er væltet ved jernbaneskinnerne ved havnefronten.

Og hvis de ikke er væltet, er der flere, der er utrygge ved at "krydse skinnerne". Så snart det bliver vådt og koldt i vejret, bliver skinnerne glatte, og det ser Frederikke Sønderholt som et stort problem.

- Om sommeren er der ingen problemer, men om vinteren er de jo pissefarlige. Og det ved folk jo ikke nødvendigvis, så de kommer jo bare med 20 km i timen hen over de der skinner for at overhale eller svinge, siger hun.

Langs det meste af havnefronten løber der to jernbaneskinner. Nogle steder kun en enkelt. Men bekymringen er den samme. Foto: Bente Poder

Det er jo en bred havnefront. Kunne man ikke bare cykle lidt længere inde mod bygningen?

- Jo, i princippet kan du, men når du kommer hen mod Musikkens Hus snævrer det til, fordi man har lavet sådan nogle bænke og stole. Det er ret smalt der. Cyklister og fodgængere deler jo pladsen, så man vil ikke cykle for tæt på.

Kan du ikke forstå, at man vil beholde jernbaneskinnerne, for de er jo en måde at hylde Aalborgs historie?

- Jeg kan sagtens forstå, at man ikke fjerner alt, der var engang. Det giver noget autenticitet til området, at man beholder dem. Men som minimum kunne man sætte et skilt op, siger hun.

Det er især foran Musikkens Hus og foran Aalborg Universitets bygninger på havnefronter, at nogle cyklister er udfordrede af skinnerne. Og selvom billedet er taget under fredagens snevejr, er det ikke kun, når sneen falder, der er glat. Foto: Bente Poder

Aalborg Kommunes by- og landsskabsforvaltning skriver i en mail til Nordjyske, at de har modtaget en henvendelse vedrørende de glatte skinner, at der er sendt et foreløbigt svar til borgeren, og at "der er en dialog i gang om", hvordan man får løst problemet på en god måde.

Ifølge kommunen er der ikke "truffet beslutning vedrørende en løsning", men man har "fokus på sagen og på at finde gode løsninger".

Frederikke Sønderholt fastholder, at hun ikke har fået noget svar fra kommunen.