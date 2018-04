AALBORG: Idrætsklubben Aalborg Freja skriver det egentlig meget præcist selv i overskriften på invitationen til dagens arrangement:

"Ups! Freja-hallen er klar!"

I dag skal nemlig den nybyggede hal indvies - men et ikke helt ubetydeligt "ups" har taget en del af opmærksomheden. Oprindeligt var der nemlig indkaldt til åbningsfest 28. februar - men så sent som dagen forinden blev festivitassen udskudt.

- Vi var sgu ikke færdige. På hele forpladsen manglede der belægning, og der var sne overalt. Der var for mange ting, der ikke var helt færdige, og hvis vi skulle have haft masser af mennesker i hallen, så var det blevet et helvede, fortæller Jan Daucke, bestyrelsesformand i Aalborg Freja.

- Det var selvfølgelig trælst, at vi måtte aflyse, men vi var simpelthen for optimistiske i forhold til, hvad vi kunne nå. Og set i bakspejlet, så var det den rigtige beslutning. Nu står alt snorlige, og det gjorde det ikke dengang.

Samarbejde realiserede hal

At Aalborg Freja i det hele taget har fået mulighed for at opføre en hal, det har været noget af en præstation. Hallen har nemlig kostet 4,9 millioner kroner.

- Vi startede egentlig med at snakke om det for fem-seks år siden, fortæller Jan Daucke.

- Dengang var det noget helt andet, som vi arbejdede hen imod. Principielt bare et overdække. Men vi fandt ud af, at vi kunne gøre meget andet, og efterhånden som det udviklede sig, så udviklede økonomien sig også.

Det krævede hele to ekstraordinære generalforsamlinger, inden beslutningen om at opføre hallen var taget.

- Spar Nord Fonden har hjulpet os med inventaret - men til selve opførelsen var der faktisk ikke nogen fonde, der ville hjælpe os.

Alligevel lykkedes det dog Aalborg Freja at fremskaffe den nødvendige økonomi. Aalborg Kommune har bidraget med 1,4 millioner kroner, mens Aalborg Freja selv er kommet med den resterende del af beløbet.