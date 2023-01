Fremmede stoppede op og tilbød hjælp, da Stephanies søn gik i krampe

VESTBJERG:Tirsdag eftermiddag oplevede Stephanie Møberg Ligneul en mors værste mareridt.

Hun var sammen med sin mand og 3-årige søn på vej hjem til Hjørring på motorvej E45, da sønnen pludseligt fik krampe.

Kramperne var så slemme, at han fik spjættet sig ud af autostolen og ligger omme på bagsædet. De får bilen styret ind i nødsporet. Stephanie hiver sønnen ud af bilen og forsøger at ruske liv i ham, men det nytter ikke det store. Selv da krampen stopper, fortsætter han med at være bevidstløs.

- Jeg tror bare, at jeg tænker, at han skal have noget luft eller noget, men jeg ved ikke helt, hvad jeg tænker på det her tidspunkt. Der går rigtigt mange tænker igennem mit hoved på det her tidspunkt, siger hun.

Hendes mand ringer 112, og en ambulance er på vej, da en sort bil med anhænger på holder ind til siden. En mand kommer løbende hen til dem og siger, at han kan førstehjælp og spørger, om han kan hjælpe med noget.

- Jeg sad der i nødsporet og vuggede vores dreng og kan ikke rigtigt få liv i ham lige meget, hvad vi gør, og min mand havde styr på ambulance, så vi havde så godt styr på det, som man kan i den situation. Jeg har svært ved at se, hvad jeg skal gøre, og jeg ved ikke, hvad vi får sagt til ham, men han kører igen, siger hun.

Efterlysning på Facebook

Alligevel gjorde det stort indtryk på hende, at han stoppede.

- Da der var faldet ro på, kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at sige tak til ham for at stoppe. Alle har så travlt i dag, så det er fantastisk at vide, at der er nogen, der vil stoppe. Han havde jo trailer på og det hele, så jeg tænkte, at han da aldrig kom tilbage på motorvejen igen fra nødsporet, fortæller Stephanie.

Behovet for at sige tak fik Stephanie til at lave en efterlysning på Facebook, som hun delte i den lokale Vestbjerg-gruppe og et par grupper i Aalborg. Opslaget blev delt 1200 gange bare hen over natten.

- Folk har simpelthen været så søde og delt og skrevet til mig, at de er glade for at høre, at der stadig findes mennesker, der stopper op i sådan en situation og ønsker god bedring, siger hun.

En solid nordjyde

De mange delinger har betydet, at manden nu er fundet.

- Hans kæreste så opslaget i en af de grupper, jeg slog det op i. Hun var også med i bilen, men kunne ikke førstehjælp, så hun blev inde i bilen. Hun har skrevet til mig, at det var en rigtig grim oplevelse at se mig i vejkanten med min søn og angsten tydeligt i mit ansigt, men at hendes kæreste altid gerne vil hjælpe folk og derfor sprang ud af bilen, da de så os, fortæller hun.

Manden selv beskriver Stephanie som en typisk nordjyde.

- Han tog det som en selvfølge at tilbyde sin hjælp, og så var der ikke så meget mere i det. Jeg skrev til ham, at jeg havde brug for at takke ham på en eller anden måde, men det sagde han, at det behøvedes jeg ikke, fortæller Stephanie.

Hvad angår hende 3-årige søn er alt da også endt godt indtil videre.

- Vi kom hjem fra hospitalet i nat, og han har fået noget stesolid med til, hvis han går i krampe en anden gang. Krampen har muligvis været en reaktion på noget narkose, han fik, da han blev opereret for noget andet tidligere på dagen. Men han har det godt nu, fortæller moren.