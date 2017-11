French: Det ser bekymrende ud

AALBORG: Det var en noget slukøret borgmesterkandidat, Tina French Nielsen (V), som tirsdag aften kunne konstatere, at borgmesterposten for anden gang i træk ser ud til at glide hende af hænde.

Da optællingen af stemmerne efter klokken 22 begyndte at ligne noget, som man kunne regne med, så tegnede der sig et klart billede af markant fremgang for den siddende borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

- Som liberal ser det jo bekymrende ud, lød den umiddelbare kommentar fra Tina French Nielsen ved udsigten til at socialdemokraterne på daværende tidspunkt gik frem med 10 procentpoint - til omkring 47 procent.

Selv havde Venstre udsigt til en tilbagegang på omkring fire procentpoint - til cirka 25 procent.

Om baggrunden for udviklingen sagde Tina French Nielsen.

- Det er jo velkendt, at anden gang en borgmester stiller op, så får de som regel et meget godt valg.

Tina French Nielsen mente desuden, at socialdemokraterne har ført en valgkamp, hvor de har været markant til stede "på alle platforme".

Et spørgsmål om, hvor socialdemokraterne har været mere til stede end Venstre kunne hun dog ikke umiddelbart svare på.

- Øøøh, bare sådan over det hele, sagde Tina French Nielsen.