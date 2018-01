French trækker sig som politisk leder

AALBORG: Tidligere spidskandidat for Venstre i Aalborg, Tina French Nielsen, trækker sig nu som politisk leder for Venstre i Aalborg Kommune.

- Jeg har kunnet mærke, at der har været usikkerhed om, hvem der sætter retningen for Venstre i Aalborg Kommune efter min udmelding ved årsskiftet. Det er en uholdbar situation for Venstre. Derfor vil jeg gerne give plads til, at nye kræfter kan komme til at sætte retning. Hvordan det rent praktisk skal ske, er ikke op til mig, skriver Tina French Nielsen på Facebook.

Tina French Nielsen trak sig som spidskandidat for Venstre i Aalborg ved årsskiftet, efter endnu engang at have tabt kampen om borgmesterposten til Thomas Kastrup-Larsen (S).

Hun fortsætter sit politiske arbejde i skoleforvaltningen.