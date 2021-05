"Frihed for Danmark", romerlys og kanonslag: En person anholdt ved Men in Black-demonstration

AALBORG:Trods en enkelt anholdelse og fire sigtelser melder Nordjyllands Politi ikke om de voldsomme uroligheder fra lørdag aftens Men in Black-demonstration i Aalborg.

Demonstrationen begyndte i god ro og orden klokken 19 i Kildeparken, hvor op mod 500 deltagere lyttede til et par taler, inden optoget ud i Aalborg satte i gang klokken 19.50.

Undervejs kunne aalborgenserne lytte til det taktfaste kampråb "Frihed for Danmark - vi har fået nok", men cirka halvvejs i optoget blev råbene og musikken krydret med røg og ild fra romerlys samt høje knald fra kanonslag.

- Og til de politifolk, der måtte kigge med lige nu, kan jeg sige, at det her er fødselsdagslys. Det er det i hvert fald, der hvor jeg kommer fra. Så held og lykke med at bevise noget i retten, råbte en arrangør i sin megafon, mens romerlysene farvede tusmørket over Aalborg rødt.

Men in Black havde arrangeret demonstration i Aalborg lørdag aften

Dén betragtning var Nordjyllands Politi dog ikke enig i, og affyringen af fyrværkeriet har ført til én anholdelse og fire sigtelser af personer for at overtræde fyrværkeriloven. Det siger vicepolitiinspektør Henrik Skals fra Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Status her omkring klokken 21.45 er, at vi løbende har haft dialog med arrangørerne af demonstrationen omkring afviklingen, hvilket har været positivt. Nogle af de fremmødte har dog fyret romerlys af, og i den forbindelse har vi sigtet fire personer for at overtræde fyrværkeriloven, oplyser vicepolitiinspektør Henrik Skals.

– En af de fire, en 26-årig mand, har vi anholdt. Han sigtes for at overtræde både fyrværkeriloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer.

De personer, der har overtrådt fyrværkeriloven, kan se frem til en bødestraf.

Ifølge Det Nordjyske Mediehus' udsendte ved demonstrationen blev en ung mand pludseligt og uden varsel hevet ud af demonstrationen af seks-syv betjente. Men om han er den anholdte, har det ikke været muligt at få be- eller afkræftet af Nordjyllands Politi lørdag aften.

Nordjyllands Politi oplyser, at samarbejdet og dialogen med arrangørerne ellers har forløbet uden problemer.

Men in Black-demonstrationen returnerede til Kildeparken klokken 21, og her fortsætter demonstrationen som planlagt med taler og musik. Nordjyllands Politi er til stede, indtil demonstrationen opløses.