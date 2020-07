Frikvarter til pårørende: Ny app til besøgsvenner

AALBORG:Aalborgprovstiers menighedspleje, Røde Kors Aalborg og Ældresagen i Aalborg har netop fået 840.208 kroner til at videreudvikle projekt ”Frikvarter til pårørende”, hvor frivillige besøgsvenner tager sig af borgere med demens, mens deres pårørende får et lille pusterum.

Pengene, som kommer fra en pulje i sundhedsstyrelsen, skal blandt andet bruges til at udvikle en app, hvor de frivillige kan få information og overblik over de aktiviteter, den demente har været med til, samt nye planlagte tiltag. På den måde kan de mennesker, der omgås den demente, kommunikere tættere, og det håber man vil optimere kvaliteten af de tiltag, der iværksættes.

- Selvom vi er forskellige foreninger med forskellige visioner og arbejdsgange, så mente vi, at det godt kunne lade sig gøre at arbejde sammen om det her, især da “Frikvarter til pårørende” i forvejen var i gang. Vi har fået stor opbakning fra mange firmaer og Aalborg kommune og kan mærke, at vi virkelig har fat i et godt initiativ, der kan gøre en væsentlig forskel for demente og deres pårørende, fortæller Sigrid Ringström fra menighedsplejen til en pressemeddelelse.

Ud over en ny app vil man også anskaffe en række hjælpemidler, der kan benyttes af frivillige, pårørende og personale på plejehjem i forbindelse med samværet. Det kan for eksempel være rickshaws og rollatorer, men også minde-kasser og tablets til musik, bøger, spil og billedmaterialer, den demente kan relatere sig til.

Formand for Røde Kors Aalborg, Niels Christiansen, håber, at projektet kan medvirke til at tiltække en ny målgruppe af frivillige.

- Vi skal tiltrække flere nye frivillige, fordi de nuværende frivillige er for få i antal og af en ældre generation. Vi skal være attraktive for yngre mennesker, og det skal være let at yde en indsats, understreger han.

Bevillingen til det ny projektet må dog ikke må gå til finansiering af selve appen og markedsføringen heraf, og det ærgrer ham lidt.

- Min forventning var, at sundhedsstyrelsen ville understøtte innovation, digitalisering og markedsføring. Det er ikke gjort med tre huskespil og en cykel. Det kommer der ikke flere frivillige af. Vi skal i stedet gøre noget mere og andet, påpeger han.

Næste skridt for de tre organisationer bliver derfor at finde de 400.000 kroner, man fortsat mangler for realisere selve app’en og markedsføre den til nye frivillige.