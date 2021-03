Legendarisk pølsevogn er til salg

AALBORG:Kristen Poulsgaard har gjort det, og det har den kendte nordjyske kok og iværksætter Lars Jeppesen også.

Langet ristede pølser, kogte hotdogs, congobajere og flæskestegssandwiches over disken i den legendariske pølsevogn på Vejgaard Torv.

Her har det i mere end 45 år været muligt at snuppe et af Danmarks mest populære mellemmåltider i forbifarten, og hvis du altid har drømt om at gøre Poulsgaard, Jeppesen og alle de andre pølsevognsejere kunsten efter, har du chancen nu.

Prisen for en pølsevogn med det hele er 150.000 kr. Cirka.

Lee-Ann Le overtog pølsevognen i slutningen af 2018, men hun har besluttet sig for at sætte den til salg.

Lee-Ann Le foran den pølsevogn, som overtog den i efteråret 2018 og nu altså sætter til salg. Arkivfoto: Lars Pauli

Et år med corona og flere op- og nedlukninger har tæret på kræfterne hos den snart 60-årige Lee-Ann Le, der kom til Danmark i 1990 efter at være flygtet fra det kommunistiske styre i Vietnam.

Pølsevognen blev torsdag udbudt til salg i Facebookgruppen "Køb og Salg Nordjylland". Her står den anført til en pris på en krone, men i opslaget understreges det, at den fastsatte pris ikke er gældende.

"Ring for nærmere info om pris og omsætning", står der videre.

Og det har rigtigt mange gjort, fortæller den nuværende indehavers søn, der står for salget.

Så mange, at det har overvældet familien.

Udover købsprisen koster det ifølge sælgerens søn 2500 kr. om måneden at leje pladsen på torvet, hvor pølsevognen står.

Lee-Ann Le har ene kvinde stået bag disken i den tid, hun har haft pølsevognen. Arkivfoto: Lars Pauli

Lee-Ann Le har i de godt to år, hun har drevet pølsevognen, stået alene bag disken, selv om der god plads til en medarbejder eller to mere.

Foran disken er der - når coronasituationen ellers tillader det - plads til, at seks lækkersultne kan stå skulder ved skulder og bøje sig ind over en paptallerken med lidt af det hele.

Da afdøde Kristen Poulsgaard i 1990 røg ud af Folketinget, blev han i stedet pølsemand i Vejgaard. Arkivfoto: Søren Schnoor

Da pølsevognen torsdag blev sat til salg, havde familien et håb om, at der er fundet en køber, inden der er gået en måned.

Med interessen på førstedagen kan det gå meget hurtigere.

NORDJYSKE skrev om Lee-An Le og hendes pølsevogn på Vejgaard Torv i 2019. Det var før coronapandemien, og der stortrivedes hun blandt de mange stamkunder i den legendariske pølsevogn.