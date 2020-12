Frisør arbejder 15 timer om dagen inden nedlukning: - Der er pres på

AALBORG:Danmark er på vej mod en ny nedlukning, kunne statsministeren fortælle på sit pressemøde onsdag aften. Heriblandt en nedlukning af de såkaldt liberale erhverv, der blandt andet tæller frisører, tatovører og kosmetologer.

De liberale erhverv skal lukke på mandag, og med fire dage tilbage har det givet travlhed ud over det sædvanlige i flere brancher.

Heriblandt hos tatovør Brian Grønhøj, der har to tatoveringsforretninger i Aalborg.

- Vi løber lidt hurtigt lige nu. Vi har lavet ekstraordinære vagtplaner, fordi vi holder åbent længere alle dage fra nu af, fortæller han og forklarer, at kunderne de kommende dage er en blanding af folk, der ellers skulle have været tatoveret mellem jul og nytår, og andre, der gerne ville have en tid nu på grund af de særlige åbningstider.

Ved Mølleplads har frisørsalonen Chao Chao også taget konsekvensen af nedlukningen.

- Der er pres på, der er stress på, fortæller indehaver Jesus Ricardo Rodriguez.

Han kan indtil på mandag se frem til 15 timer lange arbejdsdage, fordi han vil klippe flest mulige kunder, der ellers havde en tid op til jul eller nytår. Men selvom nogle kunder har fået nye tider, er det ikke alle, der kan få en tid inden nedlukningen.

- Det, der gør mig ondt, er at svigte nogle folk, jeg holder meget af. Det er ikke på grund af pengene, det er følelsesmæssigt over for kunderne, siger han.

Hos Carina F, der er en kosmetolog- og fodterapiklinik, er man også i gang med at flytte en masse aftalte behandlinger. Her har man dog ikke valgt at udvide åbningstiderne, da de i forvejen har nogle rigtig lange dage, fortæller indehaveren, Carina Falberg. Ifølge hende falder nedlukningen også på et rigtig uheldigt tidspunkt.

- Vi har egentlig altid travlt, men december er mere travl, fordi dagene er presset mere sammen. Det er jo et kæmpe problem, vi skal til at flytte 14 dages behandlinger. Jeg ved slet ikke, hvordan vi skal gøre det.

Brian Grønhøj har også valgt at udvide sine åbningstider, så forretningerne i dag har åbent til omkring kl. 22. Foto: Kim Dahl Hansen

Har været der før

At være tvangslukket er ikke nyt for de mange frisører, tatovører mv., der må gå på tidlig juleferie, uvisse om hvornår de kan komme tilbage. I foråret var de lukket i omkring fem uger. Indtil videre er meldingen, at de må åbne igen 4. januar. Brian Grønhøj frygter dog, at det kommer til at vare længere, før kunderne igen kan blive tatoveret i hans forretninger.

- Det lugter mere af, vi skal holde lukket i længere tid, hvis man ser mellem linjerne. Det er min største bekymring - og det bliver svært at løfte opgaven, hvis folk også skal hjem med løn, siger han.

Hos Carina F er der denne gang kun tale om en halv nedlukning. Fodterapien må gerne fortsætte, selvom der skal lukkes ned for de kosmetologiske behandlinger. Men selvom klinikken ikke lukker totalt ned, kommer det til at kunne mærkes.

- Vi mister da noget omsætning på det. Jeg tror umiddelbart ikke, vi mister kunder på det. De skal nok vende tilbage, siger Carina Falberg.

Og det er netop de trofaste kunder, der får hjulene til at køre videre i et corona-plaget år, forklarer tatovør Brian Grønhøj.

- Især uvisheden slider på os alle sammen. Men vi har heldigvis utroligt gode, stabile og faste kunder, som hjælper os. De er tålmodige, kommer tilbage, bliver tatoveret hos os og tager det med et smil. Og det redder os.

Derfor fylder det også en del for Jesus Ricardo Rodriguez, når han bliver nødt til at aflyse klippetider.

- Det er ligesom at få et spark i nosserne. Det er bare nederen. At skulle skuffe de mennesker og fortælle dem, de ikke kan blive klippet til nytåret - det er noget pis. Men that’s life, konstaterer han.

Et lys i mørket

Selvom en nedlukning ikke var det, vi alle gik og ønskede os i julegave, så har både de forretningsdrivende og kunderne tænkt i nye baner for at komme gennem nedlukningen.

Tatoveringsforretningerne har ikke noget, de kan sælge online, forklarer Brian Grønhøj. Derfor de været tidligt oppe for at designe og klargøre et gavekort, som kunderne kan købe.

- Vi er ved at oprette et digitalt gavekort, og det er der mange, der benytter sig af, fortæller han.

I salonen klipper Jesus Ricardo Rodriguez nu 22 mennesker om dagen. Men der har også været kunder, der har afstået deres tider, for at andre mere trængende kunder kunne få dem.

I klinikken kan Carina Falberg og kollegerne se frem til et logistisk puslespil, når 14 dages behandlinger skal flyttes. Men selvom det giver ekstra travlhed i en i forvejen travl tid, så giver det mening.

- Det er da mega irriterende. Det er en masse arbejde, man har lagt i at booke kunder, som nu skal flyttes. Men på den anden side vil vi også gerne bidrage til, at det her kan stoppe.