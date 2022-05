Frontalt sammenstød på Skivevej

HOBRO:Tidligt torsdag morgen klokken 05.47 modtog Nordjyllands Politi en melding om et trafikuheld på Skivevej ved Hobro.

To biler stødte sammen, da den ene bil, som kørte i østlig retning, ville foretage et venstresving ned på tilkørselsrampen til motorvej E45 og endte med at køre frontalt ind i den modkørende bil.

- Der er umiddelbart ingen tilskadekomne i uheldet, der formentlig skyldes, at den ene bilist blev blændet af solen, oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen.