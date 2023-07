Frustrerede bilister på bøderamt strækning: "Skiltet er jo gemt"

AALBORG:Med etableringen af den nye plusbusrute er der sket en række trafikale ændringer, herunder anlæggelse af busgraven lige øst for Vestbyen Station og ensretningen af Kastetvej for bilister.

Sidstnævnte ændring har de seneste to måneder givet anledning til en markant stigning i antallet af bøder uddelt på strækningen. Det drejer sig om lyskrydset, hvor Skydebanevej bliver til Kastetvej og krydser Vestre Fjordvej.

Der er dog en del trafikanter, som mener, at skiltningen i krydset ikke er tydeligt nok.

Bygning skygger for skilt

Der er pile på vejbanen, når man kommer fra Skydebanevej, som viser, at man enten skal dreje til højre eller venstre, samt et skilt i helleanlæget, som forbyder U-vending. Et decideret "Indkørsel forbudt"-skilt skal man dog helt ind på højre side af fortovet på Kastetvej for at finde.

Her ses både pilene på vejbanen og skiltet med U-vending forbudt, som det ser ud når man kommer kørende fra Skydebanevej ind i lyskrydset. Foto: Bente Poder

Det er placeringen af dette skilt, der har skabt en del debat, efter Nordjyske i sidste uge skrev om stigningen i antallet af uddelte bøder på strækningen.

- Det er skiltningen, den er gal med. Når man holder i krydset og kommer fra Skydebanevej, kan man ikke se skiltet før det er for sent. Skiltet skal rykkes frem i krydset, så man kan nå at tage en beslutning om at dreje til højre eller venstre i tide, skriver en Facebook-bruger i kommentarsporet til artiklen.

Der er også holdninger i den decideret modsatte grøft:

- Der er overhovedet intet galt med skiltningen… Hvad jeg ser (og hører) er, at folk synes det er besværligt og derfor ikke vil overholde skiltningen, lyder én af kommentarerne fra Nordjyskes facebookside.

Når man holder i krydset og kommer fra Skydebanevej, kan man ikke se skiltet før det er for sent, lyder kritikken - her er det omtalte "Indkørsel forbudt"-skilt set fra rabatten på Skydebanevej. Nederst på skiltet står, "Bus i rute undtaget". Foto: Bente Poder

Andre byder igen ind med, at problematikken ikke er unik for Kastetvej:

- Så mangler vi bare de træder uden for døren i Jyllandsgade. Det er et spørgsmål om tid før det koster liv, at bilisterne stadig ikke kan forstå, at de ikke må krydse busbanen. Vi har dagligt nærved ulykker og i sidste uge blev en bil påkørt, da den krydsede banen lige foran en bus.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar til sagen fra både Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune, men grundet ferie har det ikke været muligt.