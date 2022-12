Frygt for evakuering: Røg fra bil under propfyldt shoppingcenter

AALBORG:En brand i en p-kælder under et stort shoppingcenter med masser af julekunder kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver brandmand.

Derfor blev der også rykket hurtigt, da Nordjyllands Beredskab tirsdag eftermiddag modtog en alarm om brand i en bil i parkeringskælderen under Friis i centrum af Aalborg.

Station Aalborg er kørt til bilbrand i P-kælderen under Friis i Aalborg.

Vi er ved og være fremme.

Det ryger kun lidt fra bilen ifølge anmelder. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) December 20, 2022

Røgen kom fra en bil tre etager under shoppingcentret, hvor der var propfyldt i både p-kælder og i selve shoppingcentret.

Heldigvis viste situationen sig at være hurtigt under kontrol, fortæller indsatsleder Jakob Schmidt.

- Og godt det ikke var mere end det, for så havde der været et kæmpe evakueringsarbejde, konstaterer indsatslederen.

Røgen kom fra en dieselbil, som en kunde i shoppingcentret heldigvis var snarrådig nok til at få drejet ind i parkeringsbås, før brandfolkene ankom. Dermed gav indsatsen ikke anledning til trafikale problemer på parkeringsafsnittet.

- Der var ikke ild, men det lugtede af varm plastik, så der er en eller anden fejl på den bil, fortæller Jakob Schmidt.

Han er lettet over, at det ikke var batteriet i en af de stadigt flere el-biler, der var gået ild i. Ild i el-bilers batterier særdeles vanskelige at slukke, og i en propfyldt p-kælder, hvor bilerne holder tæt, kan ild hurtigt sprede sig.

- Det er bare et spørgsmål om tid, før vi får sådan en, og derfor er det også et scenarie, vi løbende går og øver os på, hvordan vi skal håndtere. Den kommer den dag - men i dag var en god dag, sige ren lettet indsatsleder.

Ifølge vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi kan det have været et oliefyr på bilen, der har afgivet røg.

Også politiet var hurtigt på pletten med en patrulje, og vagtchefen ånder ligesom Jakob Schmidt lettet op over, at det ikke var en el-bil, der var brudt i brand.

- Så havde vi haft store udfordringer - med evakuering i særdeleshed. Et parkeringshus er et godt eksempel på, hvor det kan gå rigtigt galt. Hvis der først går ild i et batteri i en el-bil, er det utroligt svært at slukke, og samtidig er røgen giftig. Kombinationen af det er bare træls, og det er udfordrende at få slukningsmateriale ned i en p-kælder er bare udfordrende. Med hensyn til Friis kan man jo ikke bare lige køre en brandbil ned ved siden af, konstaterer vagtchefen.

Han forudser stærkt øget fokus på netop bekæmpelsen af brande i elektriske batterier.

- Men den grønne omstilling, vi ser, er det noget, vi kommer til at træne meget mere, end vi gør i dag, siger Thomas Ottesen.