Frygtede det værste - massiv redningsaktion i Aalborg Havn

AALBORG:Kl. 14.50 blev der blev trykket på den helt store alarmknap, da en anmelder mente at have set flere nødstedte personer i Limfjorden ved Østre Havn i Aalborg.

Nordjyllands Beredskab sendte redningsbåd og dykkere til kajkanten, og de fik hurtigt selskab af politi, lægeambulance og redningshelikopteren fra eskadrille 722.

Efter tre kvarters intens eftersøgning af området mellem Limfjordsbroen og ud på den anden side af cementfabrikken Aalborg Portland blev redningsaktionen afblæst.

- Hele det område er afsøgt, og vi har ikke lokaliseret personer, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab.

Han føler sig sikker på, at det var drivende tuer af græs eller tang, der udløste alarmen.

- Det er højst sandsynligt det, anmelderen har set, og på afstand kan de måske godt ligne nogen, der kommer på et paddleboard, for nogle af dem er rimeligt store. Og sådanne tuer kan godt ligge og bevæge sig lidt i bølgegang, fortæller Klavs Bojsen.

Han ærgrer sig ikke over, at det store redningsapparat blev sat i sving.

- Nej, for søren. Hellere en gang for meget end en gang for lidt!