Frygter nedlukning i nabokommuner: Aalborg bliver også ramt

AALBORG:Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) afventer ligesom mange andre en mere konkret udmelding om, hvordan den bebudede lukning af grænserne til en række kommuner i Vendsyssel og Himmerland vil blive administreret i praksis.

- Det kan komme til at betyde meget for virksomhederne i Aalborg, hvis vi får en stor begrænsning på indpendlingen. For det vil naturligvis sætte mange i en vanskelig situation, hvis de skal undvære en stor del af deres nøglemedarbejdere og personale, påpeger han.

Ifølge Kastrup-Larsen kommer meget derfor an på, hvordan myndighederne vælger at tolke, hvad der kan betegnes som ”et uopsætteligt ærinde”. Er det for eksempel at kunne gå på arbejde i en anden kommune, end den man bor i, og dermed bidrage til at holde produktionen på de store virksomheder i Aalborg igang.

- Prøv bare at tænke på sådan noget som Bladt Industries eller Siemens Wind Power. Det er ikke virksomheder, der kan fungere, hvis halvdelen af medarbejderne er væk, eller hvor man bare kan bede folk om at arbejde hjemmefra, siger han.