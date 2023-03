Frygter spareplan: Skal patienter nu vente i ambulancen, til der bliver en ledig seng?

NORDJYLLAND:Fyldt på alle stuerne. 10 patienter på gangen. Fem patienter i venteværelset.

Og fire patienter på vej i ambulance.

Sådan var situationen - i følge en sygeplejerske på vagt - på akutmodtagelsen i Aalborg torsdag aften.

- Og nu vil politikerne så lukke syv senge på en afdeling, hvor der er fuld belægning. Jeg er virkelig bekymret for patientsikkerheden. Også for de konsekvenser, det kan få for personalet. Den her spareplan hjælper jo ikke på presset på de ansatte. Tværtimod.

Sådan lød det fra Christina Lund - forkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland - forud for mandagens møde i regionsrådet.

Hun og omtrent 25 kollegaer var mødt op for at markere deres bekymring over en spareplan, der i løbet af kort tid rammer de nordjyske sygehuse.

Sygehusenes budget er - knap tre måneder inde i året - allerede overskredet i en grad, så der nu skal spares 250 millioner kroner i årets sidste ni måneder.

Derfor er det nu nødvendigt med det, der på dagsordenen kaldes handleplaner for budgetbalance.

Planen, der er lavet af sygehusledelsen, indeholder nedlæggelse af sengepladser på hårdt pressede afdelinger, besparelser på patientbefordring, vikarer og uddannelseslæger.

Hårdest rammes akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital. Her skal der nedlægges syv sengepladser på en ellers travl afdeling. Antallet af patienter er nemlig steget markant - i 2022 blev der indlagt 11.506 flere patienter end der gjorde i 2019.

At de nordjyske sygehuse p.t. bruger flere penge, end de har, skyldes flere ting. Sidste år gav staten et ekstra tilskud på 700 millioner kroner til at dække corona-relaterede udgifter, men de penge bliver nu i statskassen.

Indkaldelse af vikarer til at dække huller i vagtplanerne kostede sidste år flere end 400 millioner kroner, og vikarforbruget i årets første måneder er ikke faldet som budgetteret.

- Vi har forståelse for, at man vil forsøge at spare på dyre vikartimer. Men afdelingerne benytter jo vikarer, fordi der er brug for dem - og der kan ikke spares i nærheden af de beløb, der her kræves. Derfor vil spareplanen uden tvivl ramme patienterne, siger Bente Yder, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Samtidig kommer der flere og flere patienter, der er kommet flere behandlingstilbud, og der er stadig et efterslæb af behandlinger og operationer, der blev udskudt i forbindelse med corona.

Tilhørerpladserne var godt fyldt op til mandagens regionsrådsmøde. Foto: Martin Damgård

Protesterne hjalp dog ingenting.

Et enstemmigt regionsråd godkendte nemlig planen.

Uden begejstring, men i erkendelse af, at regionsrådet hverken har eller kan finde de 250 millioner.

- Jeg er enig i, at vi har et presset sundhedsvæsen. Det er ikke fordi, at det her er sjovt, men det er nødvendigt. Vi er nødt til at forholde os til økonomi og realitet, og gjorde vi ikke noget nu ville vi være tvunget ud i en anderledes dramatisk øvelse senere på året, lød det fra regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

I den første udgave af planen skrev Region Nordjylland selv, at den planlagte nedlæggelse af to senge på Børnemodtagelsen "... vil betyde længere ventetid for patienterne (og større risiko for at det går ud over patientsikkerheden)" , men den bekymring er nu fjernet.

- Hospitalsledelsen har garanteret, at det ikke vil ramme patientsikkerheden, lød løftet fra Mads Duedahl (V).