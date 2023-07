Fugle må igen komme på vingerne

AALBORG: Lidt over en måned efter at prøver fra Statens Serum Institut viste, at duer i en kolonihaveforening ved Aalborg var ramt af fuglesygdommen Newcastle Disease, ophæver Fødevarestyrelsen fra midnat natten til tirsdag i uge 30 de sidste restriktioner omkring kolonihaveforeningen på Hønsevænget i Aalborg SV.

Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at fugle og fjerkræ i den ti kilometers overvågningszone, som blev oprettet tilbage i juni, må gå på vingerne fra 25. juli. Tilsvarende bliver det igen muligt at sælge æg og levende fjerkræ for fuglehold, der befandt sig i overvågningszonen.

Ifølge Fødevarestyrelsen blev knap 2.000 fugle i foreningen aflivet for at forhindre smitten i at sprede sig til fugle udenfor kolonihaveforeningen. Efterfølgende blev samtlige fuglehold i foreningen rengjort og desinficeret.

- Det er nu en måned siden vi aflivede de sidste fugle kolonihaveforeningen, og vi har ikke efterretninger om at sygdommen skulle have spredt sig til andre fuglehold i området. Derfor ophæver vi nu de sidste restriktioner, siger Helle Palmø, sektionsleder i Fødevarestyrelsen, i pressemeddelelsen.

Newcastle Disease er en virussygdom, der er dødelig for de fleste fugle og fjerkræ, men ikke farlig for mennesker, heller ikke hvis man spiser æg eller kød fra smittede dyr.