Fugleinfluenza konstateret i Nordjylland

SÆDERUP:Fødevarestyrelsen oplyser, at der er konstateret fugleinfluenza i en besætning med knap 50.000 æglæggende høns hos gården Bremerholm, som ligger på Lundby Mosevej 27 nær Sæderup syd for Aalborg. Det bekræfter prøveresultater, som Fødevarestyrelsen har fået fra Statens Seruminstitut onsdag aften. Fødevarestyrelsen oplyser, at de begynder at aflive dyrene fredag.

Læs mere under kortet.

Område afspærret Kilde: Retsinformation. Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

Der er tale om lavpatogen fugleinfluenza af typen H5N1. Lavpatogen betyder, at den er mild sammenlignet med højpatogene typer. Den anses ikke for at være farlig for mennesker.

Foto: Henrik Louis

De fleste fjerkræ dør ikke af lavpatogen fugleinfluenza og ikke alle viser sygdomstegn, men de kan smitte andet fjerkræ, og virus kan ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op imod 100 procent. Aflivningen af dyrene skal forhindre, at virus bliver højpatogen og rammer andre dyr eller mennesker, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fugleinfluenza Alle fuglearter kan rammes af fugleinfluenza, men der er st​​​ore variationer i de forskellige fuglearters følsomhed med hensyn til at udvikle egentlige symptomer på sygdommen. Kalkuner og høns er de mest følsomme, mens vandfugle generelt er langt mere modstandsdygtige. Fugleinfluenza forårsages af vira af familien​​​ Orthomyxoviridae, slægten influenzavirus A. Influenza A-virus inddeles i undertyper på baggrund af deres H- og N-antigener. ​​For øjeblikket kendes der 16 H-undertyper (H1–H16) og 9 N-undertyper (N1–N9). Et influenza A-virus har 1 H-antigen og 1 N-antigen; alle kombinationer er tilsyneladende mulige. De mest sygdomsfremkaldende er fundet i undertyperne H5 og H7. Influenza A-virus er også fundet hos mennesker, heste, svin og enkelte andre pattedyr. Influenza A-virus inddeles i to grupper på grundlag af der​​es evne til at forårsage sygdom hos modtagelige fugle: Højpatogen aviær influenza (HPAI), som forårsager en særdeles alvorlig sygdom, der er kendetegnet ved en generaliseret infektion af det inficerede fjerkræ og kan medføre en meget høj flokdødelighed. Indtil videre er det kun virus af undertyperne H5 og H7, der er påvist som årsag til HPAI. Lavpatogen aviær influenza (LPAI), som forårsager en mild sygdom hos fjerkræ, primært i luftvejene, medmindre der indtræder en forværring som følge af andre samtidige infektioner eller faktorer. LPAI H5 og H7 har evnen til at kunne ændre sig til den højpatogene type. Kilde: Fødevarestyrelsen VIS MERE

Fødevarestyrelsen har oprettet en zone med særlige restriktioner på én kilometer rundt om besætningen. Det betyder, at hverken private eller professionelle fjerkræejere i området må flytte fjerkræ, andre fugle samt æg ud af, ind i eller inden for zonen. Fjerkræ i zonen må gerne være udendørs.

Hobbyejere i zonen skal senest 7. februar 2020 registrere deres fjerkræ hos Fødevarestyrelsen på e-mail på 10@fvst.dk og oplyse deres adresse samt hvor mange høns de har.