Fugleinfluenza: 50.000 høns aflives

SÆDERUP:Fugleinfluenza er kun farligt for de flyvende væsener, men det er også alvorligt nok.

Derfor er der nærmest undtagelsestilstand i et det område, der ligger inden for en kilometers afstand af gården Bremerholm, som ligger på Lundby Mosevej 27 nær Sæderup syd for Aalborg.

Folk fra politihjemmeværnet er udkommanderet til at bevogte alle indfaldsveje til området, og nysgerrige har ingen adgang. Slet ikke til de stalde, hvor omkring de omkring 50.000 høns befinder sig. En ukendt del af de mange høns af ramt af fugleinfluenza, og derfor må de lade livet. Sygdommen er ikke farlig for mennesker, men alligevel tages der ingen chancer.

De folk, der kommer i direkte kontakt med dyrene, er iført beskyttelsesdragter, og inden de kan forlade området skal de en tur gennem de opstillede des-inficerings telte. Mandskabet har også fået tilbud at få en influenza-vaccination for at være på den sikre side.

- Der er ingen risiko for dem, men når vi laver så omfattende sikkerhedsforanstaltninger, så er det alene for at forhindre, at smitten skulle brede sig, fortæller Flemming Kure Marker, der veterinærchef hos Fødevarestyrelsen.

Danske hønsebesætninger bliver med jævne mellemrum smittet med fugleinfluenza, og det er umuligt helt at undgå det, for smitten kommer nemlig fra vilde fugle. Sidste år var der et tilfælde af fugleinfluenza på et hønseri i Terndrup, men der var besætningen og dermed opgaven noget mindre end tilfældet på gården Bremerholm.

Hønsene er smittet med en såkaldt lavpatogen fugleinfluenza af typen H5N1. Lavpatogen betyder, at den er mild sammenlignet med højpatogene typer.

De fleste fjerkræ dør ikke af lavpatogen fugleinfluenza og ikke alle viser sygdomstegn, men de kan smitte andet fjerkræ, og virus kan ændre sig til den højpatogene type, der har en dødelighed på op imod 100 procent. Aflivningen af dyrene skal forhindre, at virus bliver højpatogen og rammer andre dyr eller mennesker

Rent praktisk foregår aflivningen ved at professionelle hønsefangere, der er hyret til opgaven, henter hønsene ud af staldene, og derfra anbringer dem i en container. Her bliver de så gasset, og bagefter skal de nu døde høns over i en anden container.

At aflive så mange høns tager lang tid - først sidst på dagen lørdag ventes den sidste høne gasset.

En hånduld lastbiler er hyret til at køre hønsene på deres sidste rejse. Den går til på Daka, der har fået til opgave at stå for destruktion af de omkring 100 tons døde høns.

Regningen for den store operation betales af staten, der også betaler erstatning til gårdejeren.

