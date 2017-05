Fuld bilist gik i stå på motorvejsrampe

AALBORG: Der var pladen fuld, da en patrulje fra Nordjyllands Politi natten til mandag rykkede ud til en fodgænger på motorvejen ved Aalborg.

Da betjentene ville køre ud på E45 ved afkørslen ved Øster Uttrup, blev patruljens videre fremfærd stoppet af en bil, der holdt stille midt på tilkørselsrampen. Da betjentene henvendte sig til føreren af bilen for at få ham til at flytte sig, blev han så forskrækket, at bilen gik i stå - hvilket pirrede politifolkenes professionelle nysgerrighed.

Så mens den ene betjent fik fat i motorvejsgængeren, så tog den anden betjent en snak med den 19-årige fører af bilen, der erkendte, at han både havde drukket for meget og i øvrigt også havde indtaget både hash og kokain.

Han blev anholdt og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand, samt taget med til politistationen for at få taget en blodprøve.