Fuld mand sov rus ud på hotelgang: Bed betjent i hånden, da han blev vækket

AALBORG:Det udviklede sig voldsomt, da politiet skulle have en meget fuld 30-årig mand ud af Hotel Phønix i Aalborg.

Den fulde mand havde onsdag morgen sneget sig ind på hotellet og lagt sig til at sove på en gang. Men han var ikke gæst på hotellet og derfor ikke velkommen.

Det var dog ikke så let at få fulde og sovende mand ud af hotellet. Først forsøgte personalet sig, men den 30-årige havde ikke i sinde at flytte sig.

Derfor blev politiet tilkaldt, men da betjentene vækkede ham, blev han godt og grundigt sur.

Manden reagerede voldsomt og endte med at bide en af betjentene i hånden, da han skulle anholdes, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Manden, der ikke har nogen fast bopæl, blev taget med i detentionen, hvor han fik lov at sove rusen ud.

Han kan nu se frem til en sigtelse for vold mod tjenestemand i funktion, oplyser vagtchefen.