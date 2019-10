Fuld mand gik i Limfjordstunnelen: Skulle hen til sine venner, der ventede på den anden side

AALBORG:En bilist kontaktede torsdag aften ved 20-tiden vagtcentralen ved Nordjyllands Politi, da en gående mand var set vandre gennem Limfjordstunnelsen. Anmeldelserne lød også på, at manden så ud til at være temmelig fuld.

Og at der faktisk gik en mand i tunnelen kunne man også konstatere på skærmene hos Nordjyllands Politi, som sendte en patrulje til tunnelen, hvor der på grund af vedligeholdelsesarbejde var lukket i det nordgående tunnelrør. Kørslen blev altså for begge retningers vedkommende sendt gennem det sydgående tunnelrør, hvor den fulde mand gik i nordgående retning.

- Patruljen måtte køre ned mellem bilerne, og de fik stoppet bilerne i den ene retning. Så fik de fat i manden, som viste sig at være polak. Han havde svært ved at forstå, hvad der foregik, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Politifolkene fik polakken ind i politibilen.

- Da de kom ud på den anden side, så de, at der holdt en bil inde til højre og blinkede med katastrofeblinket. De kørte selvfølgelig hen og tog kontakt for at se, om der var noget galt, siden den holdt der. Det var så den fulde mands polske venner, som holdt og ventede på ham, siger vagtchefen.

Historien melder ikke noget om, hvorfor manden gik gennem Limfjordstunnelsen.

- Måske er det den eneste vej, han har kunnet finde, gætter vagtchefen og tilføjer, at politiet ofte oplever, at folk enten cykler eller går gennem Limfjordstunnelsen.

Per Jørgensen oplyser, at den fulde mand blev overgivet til sine kammerater i bilen, og at sagsbehandlingen endnu ikke er færdig.