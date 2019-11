Fuld, skæv og intet kørekort: Bilist kørte rundt med kniv, hash og en peberspray

AALBORG:Torsdag morgen kl. 05.38 bemærkede en politipatrulje et køretøj på Østerågade i Aalborg.

Patruljen besluttede at undersøge køretøjet og føreren nærmere. Og det viste sig at være en god ide. Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

For føreren var påvirket af lidt af det hele. Promillen blev således blæst op over det tilladte, og så blev han også testet positiv for narko.

Han måtte heller ikke køre bil, for retten til at gøre det var inddraget. Og da bilen blev ransaget, fandt politiet ca. 80 g hash, en kniv, en peberspray samt remedier som tydede på, at han også solgte hash.

Manden kan se frem til en række sigtelser - og som prikken over i'et konfiskerede politiet bilen.