Fulde mænd anholdt: Uro i lufthavn og smadret terrassedør

AALBORG:To mænd med udenlandsk baggrund endte søndag i detentionen efter episoder i henholdsvis Aalborg Lufthavn og en beboelse i det østlige Aalborg.

Søndag kort efter kl. 15 blev politiet kaldt ud til Aalborg Lufthavn, hvor en beruset mand med somalisk baggrund var opfarende og ikke vil rette sig efter sikkerhedsvagternes anvisning. Han var ellers kommet gennem sikkerhedskontrollen og ventede på at et fly til Oslo i Norge.

Men hans opførsel fik lufthavnen til at tilkalde politiet, og da han heller ikke ville rette sig efter betjentenes anvisninger, blev han taget med og anbragt i detentionen. Flyet til Norge kom han ikke med. Nu kan han i stedet forvente en bøde for at have overtrådt ordensbekendtgørelsen, oplyser vagtchef Karsten H. Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Rude smadret i terrassedør

Tidligere på dagen var en anden mand - en polak - blevet anholdt ved en beboelse på Hjerlvej i det østlige Aalborg. Ifølge politiet havde han smadret en rude i en terrassedør i boligen, hvor beboerne var hjemme.

Politiet tror dog ikke, at han forsøgte indbrud - han var voldsomt beruset og havde tilsyneladende ikke styr på, hvor han var. Manden sigtes nu for at krænke husfreden.