Fulderik anholdt i nattelivet: Kaldte politiet de grimmeste ting

AALBORG: En 20-årig mand fra Aalborg har andet og mere end tømmermænd at bekymre sig om efter en våd tur i byen fredag aften.

Klokken 01.20 blev manden anholdt på Vesterå midt i Aalborg.

Manden var meget beruset og meget aggressiv, og da en civil patrulje ville tale med manden, måtte de konstatere, at han bestemt ikke var til at tale med.

– Han skubbede til betjentene og kaldte dem ting fra den allergroveste skuffe i fuld offentlighed - og indtil flere gange, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Manden blev taget med på politigården, hvor han har siddet til afrusning, inden han præsenteres for flere sigtelser, blandt andet for ordensbekendtgørelsen og for fornærmelig tiltale af en politibetjent.

Samme sted i Aalborg blev også 20-årig mand fra Hjørring anholdt klokken 04.34. Der var mange mennesker på gaden, og den berusede 20-årige valgte at blande sig i politiets arbejde. Han blev også præsenteret for en sigtelse for ordensbekendtgørelsen.