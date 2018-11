Fuldt hus i bussen i Vejgaard

VEJGAARD: Kampen for at bevare Vejgaards bibliotek i det, der var byens rådhus indtil 1950 og siden da har været det kulturelle samlingspunkt for de 14.000 borgere i Vejgaard, var øverst på dagsordenen for de fleste af de besøgende i NORDJYSKE Bussen, da den onsdag parkerede foran biblioteket.

Netop den usikre fremtid for biblioteket, der er truet enten af nedrivning eller omdannelse/nedskæring, fik mange til at lægge vejen indenom bussen til snak over en kop kaffe og et stykke kage.

