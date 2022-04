Stor koncert og ishockey på samme tid: - Hjælp os

AALBORG:- Vi har brug for publikums hjælp til, at det går så gnidningsfrit som muligt, siger Susanne Kabel, pressechef for Aalborg Kongres & Kultur Center.

For der kommer til at være mange mennesker i det østlige Aalborg fredag aften. Op mod 13.000 mennesker tager turen til Gigantium, når den første store koncert efter åbningen efter coronaen skal spilles, og Aalborg Pirates tager imod Rungsted i finaleserien i Metal Ligaen.

Minds of 99 har udsolgt til deres koncert med 7700 solgte billetter, hvilket vækker glæde hos koncertarrangørerne.

- Det er lidt uheldigt, at begivenhederne overlapper, men vi er selvfølgelig meget glade for at kunne åbne dørene for store arrangementer igen, og det bliver helt sikkert en god aften.

- Det er et stort logistisk arbejde, men vi har jo prøvet det før, så med lidt hjælp fra gæsterne, skal det nok gå godt, siger Susanne Kabel.

I forbindelse med de to arrangementer i Gigantium har Aalborg Kongres & Kultur Center sat shuttlebusser ind fra forskellige parkeringspladser i området, så trafiktrykket mindskes mest muligt. Desuden kan koncertgæster køre gratis med NT’s busser til og fra koncerten ved at vise koncertbilletten i bussen.

- Vi anbefaler alle, som har mulighed for det, at benytte kollektiv trafik eller de shuttlebusser, vi har sat ind i området, siger Susanne Kabel.

Ankomstområdet bliver delt i to afdelinger, så koncertgæster og ishockeyfans kan gå ind hver for sig.