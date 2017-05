Fuldt hus til finale

AALBORG: Det bliver i en fyldt Jutlander Bank Arena, at Aalborg Håndbold torsdag 25. maj tager imod Skjern Håndbold i den første DM-finale.

Da Aalborg Håndbold torsdag satte billetterne til salg, tog det et kvarter, før alle 5000 var solgt.

- Vi er fantastisk stolte og ydmyge over den interesse, der er for at komme og bakke os op, men vi er også kede af at skulle sige nej til en masse mennesker, men vi kan ikke lukke flere ind. Vi synes ellers, at vi har en stor hal, men i denne omgang var den åbenbart ikke stor nok, lyder det fra direktør Jan Larsen.

Han glæder sig over, at Aalborg Håndbold igen kan se frem til stor opbakning.

- Vi har haft over 4000 tilskuere til de sidste seks-syv kampe, og generelt får vi en fantastisk opbakning. I tirsdags mod BSV var dog noget af det bedste, jeg har oplevet, og mon ikke det ikke nok skal blive vildt mod Skjern, siger Jan Larsen.