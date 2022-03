Fundraiser udsolgt på to dage: Første 200.000 er inde - nu mangler gaver til auktionen

- Hvor er det fantastisk at vågne op til nyheden om, at vi har udsolgt til vores støtte-galla. Det er så vildt, kunne initiativtager, Kristian Ishøy, torsdag formiddag skrive på sin facebook-profil.

Onde tunger kritiserede arrangørerne for at forsøge at tjene på gallaen og alt for høje billetpriser på 2500 kroner per styk.

- Den kritik må siges at være gjort til skamme. For vi har jo aldrig haft til hensigt at putte penge i egen lomme. Nu håber vi bare, at folk vil sende flere gaver ind til vores auktioner, så vi kan nå målsætningen om at samle i alt én million kroner ind til fordel for konflikten i Ukraine, siger Kristian Ishøy, der er indehaver af D'Wine.

Han kan ikke lade være med at ærgre sig over, at galla-arrangementet fik så hårde ord med på vej og kritik for, at Kristian Ishøy og restauratørerne nok puttede penge i egen lomme. Faktisk har Kristian Isøhy selv købt billetter til aftenen.

- Lad mig lige slå det helt fast. Ingen af os, der er involveret i denne sag, får en krone for vores arbejde, varer eller tid. Det er alt sammen sponseret eller betalt af egen lomme. Det er bare den måde, vi bedst kan hjælpe med at rejse flest muligt penge til den ulykkelige konflikt i Ukraine, siger han.

Han beder også til, at man i stedet for at kritisere arrangørerne og de bidragende deltagere kigger indad.

- Hvis I har bedre ideer til, hvorledes der kan samles så mange penge ind, så fyr endeligt løs - vi hører meget gerne om det. Og hvis ikke - så STOP med at kritisere os, der prøver at gøre noget. Lad os nu hjælpe med alt hvad vi kan og vise at Aalborg står sammen, lyder det fra Kristian Ishøy.