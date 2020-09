Fyrede medarbejdere i Aalborg Lufthavn får hjælp til at komme videre

AALBORG:85 ud af de i alt 282 medarbejdere i Aalborg Lufthavn måtte for nyligt afskediges som konsekvens af coronakrisen.

Der er dog hjælp på vej til nogle af dem. Via Jobcenter Aalborg blev der sendt en ansøgning til Beskæftigelsesministeriet, og nu er der bevilget 409.900 kroner fra varslingspuljen, så 41 af de fyrede medarbejdere kan blive opkvalificeret eller få hjælp til at søge nyt arbejde.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet torsdag.

De afskedigede er både faglærte og ufaglærte og har været ansat inden for blandt andet security og service eller som portører.

Der bliver oprettet en hotline til de afskedigede, hvor de kan få råd og vejledning, og så laves der en Facebook-gruppe, hvor de kan dele informationer, erfaringer, jobopslag med videre. Derudover vil der blive givet forskellige tilbud om opkvalificering, der er tilpasset den enkelte medarbejders kompetencer og den lokale efterspørgsel på arbejdskraft, hedder det i pressemeddelelsen.

- Der er ingen tvivl om, at luftfartsbranchen er særlig hårdt ramt, og derfor har jeg også dispenseret for reglerne, så de afskedigede kan få en hurtig indsats. Jeg synes også, at det giver god mening med en hotline og en Facebook-gruppe, der kan sørge for, at information og gode råd kommer ud til alle, da de allerede er blevet fritstillet. Jeg glæder mig også over, at jobcentret sætter ind med opkvalificering målrettet mangelområder, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan inden for rammerne af varslingspuljerne bevilge midler til en varslingsindsats, hvis en virksomhed afskediger mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Ministeren kan give en dispensation fra dette, hvis mulighederne for at finde andet arbejde på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.