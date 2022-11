Fyret chef får kæmpeløn i et år

AALBORG:Torsdag meddelte Børn og Unge-forvaltningen i Aalborg Kommune, at de skal ud og lede efter en ny dagtilbudschef, der får det overordnede ansvar for kommunens vuggestuer og børnehaver og deres cirka 3.000 medarbejdere.

Meddelelsen kom efter, at den nu forhenværende dagtilbudschef Hans Christian Mariegaard ikke er mødt på arbejde i ugevis.

Aalborg Kommune ønskede ikke at kommentere på, hvorfor Hans Christian Mariegaard ikke mødte på arbejde, men torsdag meddelte de, at han stopper med øjeblikkelig virkning.

- Der er i gensidig forståelse indgået en fratrædelsesaftale mellem Hans Chr. Mariegaard og Aalborg Kommune, idet det er vurderingen, at der er behov for en ny chef på området samtidig med, at Hans Chr. Mariegaard ønsker at søge nye udfordringer, skrev direktør i forvaltningen Jakob Ryttersgaard til forvaltningens medarbejdere.

Får 1,8 millioner kroner

Selv om Hans Christian Mariegaard stopper med øjeblikkelig virkning, stopper lønudbetalingerne til ham ikke foreløbig.

En aktindsigt i fratrædelsesvilkårene viser, at dagtilbudschefen kan hæve løn fra Aalborg Kommune indtil november 2023.

Derudover får han tre måneders løn udbetalt og tre måneders løn indbetalt på sin pension, når han fratræder officielt ved udgangen af november næste år.

Med en månedsløn på 85.562,51 og en pensionsindbetaling på 18.340,53 kroner tjener dagtilbudschefen 103.993,04 kroner om måneden.

Det betyder, at skatteborgerne i Aalborg Kommune ender med at betale ham 1.871.874 kroner for, at han med kommunens egne ord, kan "søge nye udfordringer".

Aalborg Kommune oplyser, at fratrædelsesordningen er i overensstemmelse med aftalen mellem KL og fagorganisationerne om aflønning af overenskomstansatte chefer og reglerne i funktionærloven.

Nordjyske har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Hans Christian Mariegaard, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Ved du noget om sagen? Så skriv til jaa@dnmh.dk