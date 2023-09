Fyrværkeri bragede løs i Aalborg: Her er forklaringen

Adskillige beboere i Aalborg og omegn blev forskrækkede af en række voldsomme brag onsdag aften kort efter kl. 22.30.

Bragene kom fra et festfyrværkeri på Musikkens Plads, og Nordjyllands Politi kunne ikke umiddelbart se, at der var givet tilladelse til begivenheden.

Og det er der en god grund til: Det er nemlig beredskabet, der giver den slags tilladelser, og der var givet tilladelse til onsdagens fyrværkeri.

900 internationale forskere

- Der var en stor konference med 900 energiforskere fra hele verden i Musikkens Hus onsdag aften, og de havde forespurgt, om man kunne lave et fyrværkerishow, fortæller Tonny Thorup, direktør for Destination Nord, som var medarrangør af konferencen.

- Vi gør jo, hvad vi kan, for at byde gæster velkommen, så vi tog kontakt til et firma, der har stået for næsten alle fyrværkerishows i Aalborg de sidste 10 år.

- De kender reglerne og har også fået tilladelse fra beredskabet til fyrværkeriet. Jeg har set tilladelsen her til morgen, oplyser Tonny Thorup.

Tonny Thorup: Jeg hører, fyrværkeriet var flot. Selv lå jeg og sov trygt. Foto: Martél Andersen

Borgere ringede

Både Nordjyllands Politi og Musikkens Hus har fået henvendelser fra borgerne om larmen fra fyrværkeriet.

- Nogle synes det var fantastisk, andre ville godt have vidst det i forvejen. Der kan være lidt delte holdninger til fyrværkeri, siger Tonny Thorup.

På Facebook-gruppen "Det sker i Aalborg" skriver brugerne, at fyrværkeriet kunne høres så langt væk som i Vester Hassing, Gandrup og Vodskov.