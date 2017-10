Gård nedbrændt efter voldsom brand

GANDRUP: Lørdag klokken 21.48 indløb alarm om en brand på Nordkær, som ligger ved Gandrup.

Ved Nordjyllands Beredskab Aalborgs ankomst var stuehuset og en tilbygget staldbygning på adressen overtændt.

- Meldingen lød på, at der ikke var mennesker hjemme, og at der kun var en hund på stedet. Da vi kom frem, tog en nabo imod os, og kort efter lykkedes det politiet at få kontakt til ejeren, som efterfølgende kom hjem, fortæller indsatsleder Bent Pedersen fra Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Han oplyser, at hunden ikke var inde i bygningen, men udenfor, og at den ikke kom til skade.

Foto: Jan Pedersen

Bilerne sad fast i mudderet

Indsatslederen fortæller, at der på grund af regnen var fugtig jord på vej op til ejendommen.

- Tankvognen skred ud i grøften på jordvejen, og satte sig fast i mudderet. Det betød, at ikke flere køretøjer kunne komme dertil og derfra. Når en brand er så voldsom, skal jeg have mere hjælp, så jeg bad den første politibil bakke, så flere køretøjer kunne komme til. Den satte sig også fast, siger Bent Pedersen.

Foto: Jan Pedersen

Han forklarer, at der intet var at stille op mod flammerne.

- Selvom bygningerne var helt overtændt var det alligevel møgirriterende, at bilerne sad fast, tilføjer han.

Foto: Jan Pedersen

Har arbejdet hele natten

Beredskabet har arbejdet hele natten til søndag med at få ilden slået ned.

- Vi fik styr på branden cirka kl. 23.30, men sådan en gammel landejendom er bygget op med et tag, der består af store stålplader. Det betyder, at man ikke rigtigt kan komme til branden. Jeg kom først fra stedet klokken 05.30, siger Bent Pedersen.

Foto: Jan Pedersen

Søndag formiddag er beredskabet igen på vej mod gården.

- Det er for at lave en kontrol. Der vil altid være lommer, som ligger og ulmer, tilføjer indsatslederen.

Foto: Jan Pedersen