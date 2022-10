Gård står ikke til at redde efter brand

Nordjyllands Beredskab blev onsdag eftermiddag kaldt ud til brand på en gård på Storemosevej udenfor Arden.

Den første melding lød på sprængte vinduer og tagsten i hovedbygningen. Den er på nuværende tidspunkt brændt helt ned.

- Der er ikke noget at redde, oplyser Palle Olesen, indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab.

De har nogle timers arbejde igen for at sikre sig, at branden er helt slukket.

Årssagen til branden er endnu ukendt, men Nordjyllands Politi er på stedet for at efterforske sagen.