Gårdbrand er bekæmpet

ØSTER HASSING: En ildebrand på en stor svinefarm på Aslundvej, Øster Hassing nordøst for Aalborg, gav store udfordringer for Nordjyllands Beredskab i Aalborg onsdag morgen og formiddag.

Branden opstod ved seks-tiden, og brandfolkene kæmpede op ad formiddagen med at få slukket ilden.

Over middag var der gode nyheder fra den 6500 kvadratmeter store gård, da beredskabet endelig fik det store tag af.

300 søer er røgforgiftet

I stalden er der 4000 smågrise og 1700 søer, og der blev tilkaldt dyrlæge.

- Der er 300 drægtige søer, som alle ser ud til at være reddet, fortæller Søren Korsgaard, indsatsleder hos Nordjyllands Beredskab i Aalborg.

Vagtchef Michael Elkjær fra Nordjyllands Politi oplyser, at der skal foretages tekniske undersøgelser.

Foto: Jan Pedersen

Gåden genopbygges

Branden opstod i et teknikrum og en foderafdeling. Udfordringen for brandfolkene var, at taget består af stålplader, og at det ikke var muligt at komme ind under dem og slukke ilden.

Yderligere blev opgaven kompliceret af, at strømmen blev ved med at gå. Det ramte ventilation, vand og varme til grisene, hvilket kan medføre lungebetændelse og dermed aflivning af de mange dyr.

Landmanden etablerede op ad formiddagen strøm, så der igen kom gang i vand- og varmesystemerne igen.

- Det vi måtte rive ned, er håndværkere i gang med at genopbygge, oplyser Søren Korsgaard.

Foto: Jan Pedersen