Gaarde: Vi har den trup som vi gerne vil have

FODBOLD: AaB nåede sæsonens store mål med en placering i topseks og dermed deltagelse i Mesterskabsslutspillet, og samtidig er holdet stadig med i DBU Pokalen, hvor der venter en kvartfinale mod FC Fredericia.

I slutspillet startede man med 0-3 imod Brøndby, og midtbanespilleren Kasper Risgård var ikke helt tilfreds med manglende spilletid

- Truppen er også lidt skæv. Vi har mange til de samme positioner, som skaber stor konkurrence, sagde træner Morten Wieghorst til Ritzau.

- Men jeg synes, det kommer an på, hvordan du fortolker ordet skæv. Langt hen ad vejen har vi faktisk den trup, som vi gerne vil have. Så er det rigtigt, at der er nogle steder på banen, hvor der er større konkurrence om pladserne, end der er andre steder. Men på hver eneste position har vi to spillere, der kan træde ind og spille, og det er sådan, vi gerne vil have det, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

Af samme årsag forventer han ikke, at der kommer til at ske specielt meget i AaB i løbet af sommerens transfervindue. Der er kun en spiller i AaB-truppen, der har kontraktudløb denne sommer, og det er den brasilianske lejesvend Yann Rolim.

- Vores mål er bestemt ikke, at der skal ske lige så meget, som man har set de seneste sæsoner. Vi kigger jo på truppens sammensætning hele tiden, og til sommer er målet at vi skal optimere og justere en smule, siger Allan Gaarde.