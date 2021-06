Gaden kan åbne igen om en uge: Borgmesteren presser ikke på for flere lempelser

AALBORG:Der kommer ikke noget lokalt politisk pres på landspolitikerne for at få lov at åbne nedlukkede sogne i takt med, at de hårdeste restriktioner lempes. Det betyder også, at nedlukningen af Jomfru Ane Gade i det nedlukkede Budolfi Sogn består.

Sådan siger Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S).

- Det var i forvejen en hård kamp at få lov til at lukke Gaden ned, og så skal vi heller ikke lukke op, før det er helt sikkert, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Tre sogne i Aalborg er stadig lukket ned, og det er kun Vor Frue Sogn, der ser ud til at åbne allerede fra i morgen, fredag. Budolfi Sogn har sin første dag, hvor ét af tallene ligger under grænseværdierne. Her skal man være i syv dage for at sognet åbner igen. Kun Vor Frelser Sogn er stadig over grænseværdierne.

Og før de syv dage er gået, mener borgmesteren ikke, at det giver mening at tale om en genåbning af en bevist smittespreder, som Gaden beviseligt er.

- Jeg har nogle sogne, der er lukket ned, og dem vil jeg gerne have åbnet op igen så hurtigt som muligt. Og jeg må jo også konstatere, at der stadig er rigtig mange, der kommer igennem et hårdt forløb med covid19 uanset om de er unge eller ældre. Så derfor synes jeg også, at det, at åbne Jomfru Ane Gade nu, vil være forkert, siger borgmesteren.

Godt nyt for Budolfi

Som det ser ud nu, er der altså mindst syv dage, til Gaden kan åbne igen. Sundhedsmyndighederne har dog undervejs hævet grænseværdierne, og det kunne ske igen. Men der er ingen indikationer på, at det sker lige nu, siger Jan Nielsen, der står i spidsen for Aalborg Kommunes kriseberedskaber.

- Det indgår ikke i den afviklingsaftale, de indgik i nat. Men det har hele tiden været under evaluering, den måde man har lavet automatiske ned- og oplukninger på. Det sker på et eller andet tidspunkt, men det har ikke været med i forhandlinger i denne omgang, siger Jan Nielsen.

Aftaleparterne har flere gange ændret på grænseværdierne, så forventningen er, at det på et eller andet tidspunkt igen indgår i afviklingsplanerne.