Gaderne flyder med affald: Folk er fuldstændig ligeglade

AALBORG:Lige siden Aalborg Kommune begyndte at grave affaldscontainere - de såkaldte molokker - ned i Aalborgs centrale bydele, er svineriet taget til på gader og stræder.

Det siger Hans Chr. Pedersen, der bor i Absalonsgade i Aalborgs Vestby.

Torsdag kunne han fra sit vindue på 3. sal se ned i Istedgade, hvordan bunkerne af affald voksede omkring de tre molokker i gaden.

Og det er langt fra første gang.

- Lige så snart de begynder at blive lidt fyldte, så stiller folk det bare ved siden af. Eller også gider folk bare ikke smide det i. De er fuldstændig ligeglade. Og så kommer mågerne og rågerne og begynder at hakke og pille i det. Det er ikke særligt lækkert, for det begynder jo at stinke. Det er rent ud sagt noget miljøsvineri, siger Hans Chr. Pedersen.

Han forsøgte torsdag forgæves at få kontakt til kommunen for at påtale svineriet.

- Men jeg tager fat i dem i morgen, for jeg ved ikke, hvornår det er planen, at de skal tømmes igen, og vi kan simpelthen ikke have det svineri hen over weekenden. Vi har en skøn have lige inde på den anden side af den mur, hvor molokkerne står. På en varm dag vil lugtgener jo trænge derind, siger Hans Chr. Pedersen.

Affaldet flød torsdag ved de tre affaldscontainere i Istedgade i Aalborgs Vestby.

Han understreger, at problemet er eskaleret, siden de nedgravede affaldscontainere blev en del af bybilledet.

- Før kunne der ligge en pizzabakke udenfor en lørdag aften, men ellers var der ikke noget. Så det er noget, der er kommet, og hvis det skal være hverdagskost, så er det simpelthen en dårlig løsning, fastslår Hans Chr. Pedersen.

Han har ikke tænkt sig selv at gå ned og forsøge at proppe det efterladte affald ned i containerne.

- Nej, sandelig ikke. Det er et kommunalt problem, som vi er blevet pålagt, fastslår Hans Chr. Pedersen, som torsdag har delt både billeder og sine frustrationer i et opslag i Facebook-gruppen "Vestbyens Venner", hvor hans irritation ikke overraskende samler bred opbakning.

