Gaderøveri: Ung mand tævet med jernrør i p-hus

AALBORG: En yngre mand fra Aalborg blev natten til onsdag overfaldet i et parkeringshus.

Episoden skete på Synergivej i parkeringshuset mellem Føtex og Netto på Eternitten lige godt midnat.

Anmeldelsen kom klokken 00.15, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi.

- Den unge mand, der blev overfaldet, har på et tidspunkt haft en kontrovers med en anden ung mand om noget kærestebøvl. De var så blevet enige om at mødes for at få talt ud om problemet. Men pludselig mødte der fem-seks personer op, og den forurettede blev slået ned med et jernrør og sparket, forklarer vagtchefen.

Herefter blev den unge mand frarøvet sine høretelefoner og afkrævet penge. Han nægtede dog at have nogle penge. Gruppen af yngre mænd forsvandt efter overfaldet.

- Det virker som om, det hele er arrangeret. Men vi kender godt identiteten på den person, som slog med jernrøret, så ham skal vi nok få fat i, lyder det fra vagtchef Per Jørgensen.

Trods en større eftersøgning er det dog endnu ikke lykkedes.

Den unge mand slap fra overfaldet med nogle grimme skrammer.