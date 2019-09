Galleri: Tag en tur i Aalborgs regnvåde gader

AALBORG:Nej, det er ikke bare dig. Det er aldrig rigtig blevet lyst i dag, selv om vi trods alt kun er midt i september, og du er ikke den eneste, der har tænkt, at en dag under dynen med en rom-toddy havde været en bedre idé end det, du laver lige nu. Mens du kæmper med ikke at knalde hovedet ned i tastaturet og snorke så højt, at chefen kan høre det.

Og så regner det. Og regner. Og regner.

Det drog vores fotograf Teis Markfoged ud for at dokumentere, som du kan se på billederne. Og mens du kigger på dem, så husk at DMI advarer om risiko for kraftig regn og torden i Nordjylland indtil i aften.

Kør forsigtigt, når du skal hjem - der kan ligge meget vand på vejene rundt omkring. Og lad være med at tro, at det bliver bedre lige om lidt. Det gør det ikke.