Se fotos: Stort gaming-træf i Gigantium

AALBORG ØST: Selvom det først blev aflyst på grund af corona er det - trods alle odds og med rekordfart - alligevel lykkedes arrangørerne af det traditionsrige LAN-party, Geeks Gone Wild, at gennemføre det populære træf for store og små med hang til computerspil.

Foto: Martin Damgård

450 deltagere og 80 frivillige er derfor samlet i Gigantium i Aalborg Øst, hvor der både dystes i spil som Fortnite, Counterstrike og Rocket Leage - men også livestreames og udveksles tips og erfaringer.

Og selvom mange af deltagerne ikke prioriterer søvn, er der naturligvis også mulighed for overnatte i en stor fælles sovesal eller hygge med discipliner som musemåtte-kast, bottleflip eller bordlotto.

Trætheden er ved at melde sig

Geeks Gone Wild blev oprindeligt afholdt i Gistrup, men træffet er i de senere år vokset så meget, at det er flyttet til Gigantium, hvor der er plads til helt op til 860 deltagere. Grundet omstændighederne er der dog lidt færre med i år, men som det fremgår af billederne er det ikke desto mindre en stor oplevelse for mange - og især de deltagere, som er med for første gang.

Geeks Gone Wild er efterhånden vokset til at være et af Damarks største LAN-partyer. Foto: Martin Damgård

Arrangementet startede fredag kl. 13, og det slutter officielt søndag ved 12-tiden.