Gammel fabriksbygning forvandlet til nyt mødested: - Vi er her ikke for at lave penge, men for at skabe kultur

NIBE:Man skal ikke have set for mange engelske thrillers, når man går alene igennem industrikvarteret i Nibe for at komme til koncert onsdag aften. Men så lyser den pludselig op, Støberiet - Nibes version af Roadhouse i Twin Peaks, hvor lokale søger til for at give sig hen til musik.

Folk nikker til hinanden i halvmørket, hvor mange allerede har slået sig ned foran scenen, andre forsyner sig med øl og nødder i baren. Der er en del unge denne aften, nogle kommer fra Aalborg - hjem - for at se Hjalmer.

Andre er lokale, som ægteparret Charlotte og Claus Scholdager fra Klarup, der dog er her for første gang. De plejer at tage til Aalborg for at gå til koncert og til Blokhus om sommeren.

- Men det er rigtig lovende med et lokalt spillested, konstaterer de.

De har spist på Julins Café Bedste i Nibe, før de tog hertil, der var fuldt hus.

Flere par dukker op med deres store børn, Hjalmer kan høres af både yngre og ældre. Ved baren har en herregruppe af ansatte ved et stort lokalt landbrug slået sig ned. De har allerede været her flere gange, første gang så de Michael Falch.

- Det gør noget godt for folk her, at man kan mødes over musik på den her måde - for vores opfattelse af byen. Det er sgu ikke alle byer, der kan trække sådanne navne til, man får ikke Hjalmer til at spille nede på Jernkroen, uanset hvor stor en ildsjæl, man er, konstaterer Dennis Kusk kort før, at den unge Hjalmer træder ind i det røde lys på scenen.

Artiklen fortsætter efter billederne.

Landbrugsvenner på tur. Foto: Henrik Louis

Man har i høj grad kunnet følge Hjalmers karriereforløb på Nibe Festival. For tre år siden stod han på scenen Den Lille Fede, så rykkede han i Reservatet, og under Nibe 2019 spillede han på Blå Scene - festivalens andenstørste scene. For nylig spillede han til Kronprinsparrets prisfest. Foto: Henrik Louis

- Vi har ikke en idé om at skulle være musikalsk opdragende til disse koncerter i Støberiet, det er vi på festivalen, og vi vil gerne samle folk bredt. Men på sigt vil vi gerne fokusere mere på vækstlaget lokalt og regionalt her, fortæller festivalleder Peter Møller Madsen. Foto: Henrik Louis

"Hvis du ikk' vil det her mere / Vil du så sige det til mig? / Det’ lidt som om, vi har været her før / Men 'jeg klar til at åbne døren", synger Hjalmer.

Unge og ældre lytter tavse i mørket til sangene og griner, når den unge sanger fortæller om at droppe ud af universitetet, spille jobs på plejehjem i Svendborg og om at få to stjerner for sit nye album af Ekstra Bladets Thomas Treo. Det vækker genlyd, når han bliver personlig.

Vi er her ikke for at lave penge, men kultur

Tager man et blik rundt, er der sket en del med den gamle fabriksbygning, efter Nibe Festival overtog den for at få et lager. Vægge og lofter i koncertrummet er beklædt med troldtekt, der sikrer god akustik. Salen rummer 190 mennesker, flere end man ser til mange koncerter i Aalborg, men det lokale kan noget, konstaterer festivalleder Peter Møller Madsen, der studerer koncerten fra bagerst i lokalet, lænet op af bagvæggen. Han elsker Hjalmers musik og facon.

Der var næsten 300 inklusiv personale til Michael Falch koncerten, konstaterer han, men han er glad.

- Det handler jo ikke om, hvor mange vi er, men om at koncerten løber rundt. Og det behøver kun at løbe rundt, vi er her ikke for at lave penge, men for at skabe kultur, fortæller festivallederen, der gerne ser Nibe blive til en kulturby hele året.

Jeg vil til enhver tid påstå, at vi lever længere, hvis vi bliver stimuleret ordentligt. Peter Møller Madsen, leder, Nibe Festival

- Jeg vil gerne, at Nibe manifesterer sig endnu mere som en by, der kan selv. Vi skal huske at være bevidste om det, vi har, og turde satse på at cementere os som en kulturby, siger Peter Møller Madsen, ifølge hvem Nibe har det, der skal til.

- Det gode ved et mindre samfund som Nibe er dens størrelse og beliggenhed. Byen kan levere alt det, en større by kan, bare i nedskaleret udgave, siger han og henviser til indkøbsmuligheder, tøjbutikker, en skole i udvikling og fritidsaktiviteter.

- Livscyklussen kører herude, hvis vi sørger for fortsat at tage godt imod tilflyttere og ikke taler om dem, men om os. Men noget af det, der for alvor kan binde os sammen i byen, er kultur, fastslår festivallederen.

- Og jeg vil til enhver tid påstå, at vi lever længere, hvis vi bliver stimuleret ordentligt. Da vi vandt i fodbold i 1992 fik vi alle 14 dage mere at leve i - det er jeg sikker på. Det skyldes, at vi dér oplevede et fællesskab og noget at være stolte af, konstaterer han og kommer med endnu et eksempel.

- Jeg hørte et radioprogram kort efter, at Midtfynsfestivalen lukkede. Her ringede en lytter fra Ringe ind, og han fik kommentaren "Nå ja, så skal du jo snart til festival ... eller nåh nej, det skal du jo ikke, ha ha". Det ramte ham hårdt, at nogen kunne finde på at joke med det - at de ikke forstod, hvad de lokale havde mistet. Det siger meget om, hvad kultur kan.

Og det ligger ligefor, at Nibe Festival løfter den fakkel, mener han.

- Vi har en fed organisation af frivillige, der gerne vil det, og de lokale vil det også. Jeg håber, at mange flere fra hele området vil tage spillestedet til sig.

På scenen fortæller den unge Hjalmer, at han altid har været en romantisk dreng. Han tror på kærlighed, også selv om han ikke altid bliver elsket tilbage - det er bare noget, man skal igennem, konstaterer han, før han griber guitaren og slår de første sprøde an.

"Du sætter en ny plade på / En af dem du vil ha' mig til at forstå / Og jeg lytter virkelig, det håber jeg du ved / Pludselig er der højt til loftet i min lejlighed"

- Jeg er selv musiker og sætter stor pris på historiefortællingen i musik. Det er en måde at udtrykke sig på. Lars Vesterskou, 54 år, Store Restrup

- Jeg sætter altid musik på, når jeg kommer hjem, det gør alt bedre og får mig til at slappe af. Jeg lytter ikke så meget efter teksterne, men melodi, komposition og mærker beatet. Aksel Borup, 45 år, Farstrup.

- Musik er en stor del af min hverdag - fra morgen til aften, uanset om jeg er glad eller ked af det. Musikken understøtter stemninger. Betina Staun, 33 år, Nibe

Spillestedet Støberiet Der er pt plads til 300 mennesker i Støberiet, der ligger i den 4.500 m2 store industribygning, som Nibe Festival har købt. Når der kommer en ekstra nødudgang, bliver der plads til 500 på spillestedet. Spillestedet modtager ikke kommunale eller regionale midler. Tidligere i år har musiker Michael Falck og komiker Lars Hjortshøj været forbi - Lars Hjortshøj i forbindelse med Aalborg Comedy Festival. De næste koncerter bliver med Lars Lilholt og Anders Blichfeldt i henholdsvis januar og marts næste år. VIS MERE