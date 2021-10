Gaseksplosion i garage: Væggene blæste ud

SVENSTRUP:Fredag eftermiddag blev Nordjyllands Beredskab kaldt ud til en eksplosion på Ridemandsmøllevej i Svenstrup.

Indsatsleder Henrik Christensen fortæller, at der formentlig er tale om en gaseksplosion, der har været så kraftig at ydervæggene på bygningen - der fungerer som garage og værksted - er blæst ud.

- Uheldet er formentlig sket i forbindelse med, at en mand har arbejdet med noget i sit værksted. Alt tyder på, at der er sket en gaseksplosion, lyder det fra indsatslederen.

Indsatsleder Henrik Christensen vurderer, at der er tale om en gaseksplosion.

Der var kaldt en helikopter til ulykkesstedet, men manden der havde arbejdet i garagen, da eksplosionen skete, var selv i stand til at gå fra stedet og blev kørt til Aalborg Universitetshospital i ambulance. Hans tilstand er dog ukendt.

Ingen andre kom til skade ved eksplosionen.

Mens ydervæggene blæste ud, blev taget holdt oppe af et skab i værkstedet.

- Der er nedstyrtningsfare, så lige nu er vi ved at afstive bygningen, fortæller indsatslederen.

Mens garagen er totalskadet har ingen tilstødende bygninger tilsyneladende lidt skade, vurderer Henrik Christensen.

- Naboens hus er intakt og et drivhus lidt derfra ser også ud til at have klaret det, fortæller han.