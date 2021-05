Gemte kokain i kabelbakke, hvor alle kunne finde det

AALBORG:Lige knap 200 gram kokain pakket ind i en plastikpose og derefter gemt i en sok og skjulet i en kabelbakke i kælderen i et etagebyggeri i Aalborg.

Den kombination kostede torsdag en 39-årig mand fra Aalborg et års fængsel.

Den 39-årige var bosiddende i en lejlighed på Ravnkildevej i Aalborg Øst

- Han havde anbragt det særdeles farlige stof i en kabelbakke, hvor alle kunne finde. Og det er jo ikke specielt smart. For det blev faktisk fundet af personer i ejendommen, og den 39-åriges DNA blev fundet både på sokken, på knuden på posen og på den indvendige side af posen, forklarer Thomas Klingenberg, der var Nordjyllands Politis anklager på sagen.

Den 39-årige vedgik sig da også, at kokainen var hans.

I en efterfølgende ransagning 2. februar i år blev der desuden fundet det euforiserende stof MDMA af mandens kælderrum, ligesom der på et senere tidspunkt - 31. marts - blev fundet fem ampuller med steroidstoffet testosteron svarende til 10 dopingenheder i et køleskab i mandens lejlighed.

Manden blev anholdt efter fundet af dopingmidlerne, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

- I retten erkendte han, at de narkotiske stoffer var hans - han kunne nærmest ikke andet med fundet af hans DNA på indpakningen. Men han fastholdt, at stofferne var til eget brug og til kammerater, der kunne bruge det. Han forklarede, at det ikke var noget, han havde til hensigt at tjene på - selv om han altså havde betalt 70.000 kroner for stofferne - penge som han hævdede, han havde vundet i gevinster i forskellige spil, oplyser Thomas Klingenberg.

Den 39-årige modtog dommen og blev derefter kørt tilbage til arresten for at fortsætte sin varetægtsfængsling til afsoning af dommen kan påbegyndes.