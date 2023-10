Storstrømsbro kan blive genbrugt i Aalborg

Der kan være mange penge at spare ved at genbruge gamle ting - også når det kommer til broer.

Arkitektfirmaet By og Landskab fra Nakskov på Lolland anslår , at Aalborg Kommune kan spare omkring 70 mio. kr. ved at genbruge dele fra den gamle Storstrømsbro, som forbinder Falster med Sjælland via Masnedø, til cykelbroen, der skal gå fra Musikkens Hus til Stigsborg-grunden i Nørresundby.

Det skriver Folketidende.

Ifølge avisen er idéen at genbruge de to mindste stålbuer fra Storstrømsbroen.

- Aalborg Kommune har i mange år haft på ønskesedlen at få en cykelbro på tværs af Limfjorden. Og det er væsentligt billigere at genbruge end at bygge nyt, siger By og Landskabs direktør, Philip Rasmussen til Folketidende.

Kommunen budgetterer med, at cykelbroen vil koste 350 mio. kr., men ved at genbruge dele af den sydsjællandske bro, kan prisen falde til omkring 280 mio. kr. - inklusiv nedtagning, istandsættelse og fragt af de to stålbuer.

Kan blive ikonisk

By og Landskabs forslag går ud på at slibe og male stålkonstruktionerne røde, så cykelbroen "kan ende med at blive lige så ikonisk som Golden Gate Bridge i San Francisco", skriver Folketidende.

Aalborg Kommune har allerede dele af finansieringen til den nye cykelbro på plads.

Kommunen er parat med de første 100 mio. kr. og PFA og A. Enggaard er klar med yderligere 100 mio. kr.

De resterende 150 mio. kr. har kommunen søgt om støtte fra Transportministeriet.