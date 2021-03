Genbo slog alarm: Flammerne stod ud ad vinduerne

TYLSTRUP:Klokken 00.55 natten til søndag blev Nordjyllands Beredskab kaldt til ildebrand på Luneborgvej i Tylstrup, Vendsyssel.

Ifølge vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi havde en genbo set, at der kom røg og flammer ud ad vinduerne på en villa. Røgdykkere har været inde i huset for at sikre, at der ikke var nogen hjemme.

Der er sket store skader på huset, og brandfolkene måtte blandt andet skille taget ad for at komme ind til flammerne.

Brandårsagen er endnu ukendt.